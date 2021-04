Vorland

Im Ortsteil Vorland der Gemeinde Splietsdorf mit der gotischen Kirche wohnen etwa 130 Einwohner. Der älteste Teil, der Chor, stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Besonders sehenswert sind die Kalksteinfünte, die vollständige und farbenprächtige Glasmalereiausstattung (Ende 19. Jh./Anfang 20. Jh.) und der Altar von Max Uecker (1949) mit einer Szene aus dem Gleichnis „vom verlorenen Sohn“. Die sanierte Mehmel-Orgel erfreut Zuhörende hoffentlich bald wieder mit ihrem schönen Klang.

In unmittelbarer Nähe zur Kirche wohnen Regina und Jürgen Schulz. Ehrenamtlich ist Jürgen Schulz bei Pflegemaßnahmen auf dem Friedhofsgelände dabei. Der ehemalige Erdöler bezeichnet sich als „echten“ Vorländer, denn er wurde in seinem Elternhaus im Dorf geboren. Mit seiner Frau Regina und den beiden Töchtern war zu DDR-Zeiten eine Neubauwohnung in Grimmen äußerst attraktiv. 1994 zog das Ehepaar zurück in das Elternhaus von Regina. Ein Haus, das mit vielen schönen Erinnerungen an Kindheit und Jugend verbunden ist und die Geschichte seinerzeit widerspiegelt. Es ist die ehemalige Gaststätte, die der Opa von Frau Schulz um 1900 gekauft hat.

Gaststätte: Dreh und Angelpunkt für die Dorfbewohner

Unmittelbar daneben steht die alte Schmiede von 1898. Früher wurden dort die Pferde während der Ausspanne gleich mit neuen Hufeisen versorgt. Die Gaststätte war Dreh- und Angelpunkt für die Dorfbewohner. Im nicht mehr existierenden Saal fanden große Familienfeiern oder Erntefeste statt. Die Kinovorführungen waren für Klein und Groß beliebte Abwechslungen vom Alltag, der von der Landwirtschaft geprägt war. „Ich erinnere mich noch gut an die vielen Tischdecken auf der Leine nach Feiern. Und meine Oma hat immer für alle gekocht und keinen anderen an den Herd gelassen“, erzählt Regina Schulz. Sie und ihre Schwestern mussten zwar auch immer mithelfen, aber dennoch schwärmt Schulz von ihrer schönen Kindheit.

Heute leben Regina und Jürgen Schulz in der ehemaligen Gaststätte in Vorland. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Am Sonnabend kamen die Leute mit ihren Milchkannen, denn das Gasthaus war auch Milchausschank. Neben der Gastwirtschaft hat der Papa von Regina Schulz auch noch die Poststelle und eine Agentur der Kreissparkasse gehabt. Das Telefon im Haus wurde oft von anderen Dorfbewohnern genutzt. Es war immer viel los in der Gaststätte und der Großfamilie von Frau Schulz. Später wurde es etwas ruhiger, als das erste Kulturhaus des Kreises Grimmen in Vorland gebaut wurde. Vom Bauernparteitag über Tanzveranstaltungen bis zu Auftritten von Künstlern war immer was los im Dorf. Und alle halfen mit. Da wurden auch Traktoristen und Schlosser ins weiße Hemd gesteckt, um zu servieren. Heute wird das lange Gebäude als Mehrfamilienhaus genutzt.

1. Buggy-Team-Vorland e.V. ist einer der ersten Stock-Car-Vereine der Region

Die Landwirtschaft ist immer noch der wichtigste und größte Wirtschaftsbereich in Vorland. Viele der alten Ställe, in denen früher Rinder und Schafe gehalten wurden, sind inzwischen abgerissen. An einer alten Halle aus DDR-Zeiten prangt ein grüner „Trabant“ am Giebel. Es ist das Domizil des 1. Buggy-Team-Vorland e.V.. Dieser wurde 1995 gegründet und ist einer der ersten Stock-Car-Vereine der Region um Grimmen. Aktuell hat der Verein etwa 20 Mitglieder, davon 10 Fahrer. „Aufgrund von Corona sind zurzeit keine regelmäßigen Treffen und gemeinsames Schrauben möglich. Wir hoffen, dass noch in diesem Jahr Rennen in Grimmen stattfinden können“, berichtet Erik Wiezorrek vom Vorstand. Er selbst ist schon seit 20 Jahren dabei und bedauert es sehr, dass gerade die Kinder und Jugendlichen derzeit nicht dem Hobby nachgehen können.

Als eines der Vorstandsmitglieder des 1. Buggy-Team Vorland hofft Erik Wiezorrek auf baldiges Schrauben und Treffen. Quelle: Roswitha Pendzinsky

In Vorland wurde am 19. Januar 1934 Alexander von Homeyer geboren. Er erlangte als Ornithologe Berühmtheit. Zuerst wurde Homeyer in seinem Elternhaus unterrichtet und besuchte später das Gymnasium in Stralsund. Nach dem Kriegsdienst widmete er sich naturwissenschaftlichen Studien, die große wissenschaftliche Bedeutung erlangten. Das Elternhaus steht noch, ist jedoch in einem etwas verwahrlosten Zustand. Das eingewachsene historische Gebäude wird zudem von Einheimischen als Ort zum Entsorgen von Gartenabfällen und Grünschnitt genutzt. In Grimmen hingegen wurde ihm zu Ehren eine Straße benannt.

Umzug nach Vorland wegen der Ruhe und der Nähe zur Ostsee

Ein weiteres Denkmal am Ortsausgang in Richtung Gremersdorf ist der Turmhügel. Hier spielten früher gerne die Kinder aus dem Dorf. Auch Regina Schulz zog es oft dorthin. Heute macht sie mit ihrem Mann jeden Tag einen Spaziergang durch das Dorf. Je nach Witterung entscheidet das Seniorenpaar, ob es die kleine oder die große Runde wird. Sie freuen sich über die schön sanierten Häuser und haben einen guten Kontakt zu den Einwohnern. Da ergibt sich manch spontaner Plausch über den Gartenzaun.

So haben sie auch Helmut Schmieder kennengelernt, der 2012 ein Haus aus den 50er Jahren kaufte und seit sieben Jahren in Vorland wohnt. „Meine Frau wollte unbedingt ruhig wohnen und die Ostsee in der Nähe haben“, erzählt der Mann, der aus der Lüneburger Heide nach Vorpommern zog. Inzwischen hat der handwerklich begabte Mann aus dem Stall auch eine schöne Ferienwohnung ausgebaut. „Es ist schön hier, aber man ist immer aufs Auto angewiesen“, so Schmieder weiter.

Auf der Bank in der Sonne sitzend, genießt Margot Clasen ihren Lebensabend. Sie kam als Flüchtlingskind 1948 nach Splietsdorf. Später gründete sie mit ihrem Mann eine Familie und lebt heute bei ihrer jüngsten Tochter. „Ich wohne im Stall“, erzählt die 84-Jährige tierliebe Seniorin. Der Stall ist zu einer schönen Wohnung umgebaut. Früher war Frau Clasen auch im Kirchenchor. Dass es keinen ständigen Pastor mehr in Vorland gibt, bedauert die ältere Dame.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön von der OZ-Reporterin an Ehepaar Schulz für den Spaziergang durch ihr Dorf. Nicht alle Geschichten und Anekdoten konnten erwähnt werden. Beneidet werden sie hingegen für ihr „Storchen TV“. Von Haus und Hof aus beobachtet das Ehepaar Schulz gerne das Treiben auf dem Horst. In diesem Jahr kam Storch Adebar am 28. März. Seine Frau flog am 18. April ein. Nun sind die Vorländer Storchenfreunde gespannt, wie viele Junge es wohl geben wird.

Von Roswitha Pendzinsky