Grammendorf

In Grammendorf beginnen 2020 die Arbeiten zur Entstehung einer neuen Dorfmitte. Dies bestätigt Bürgermeister Udo Peters ( CDU). Geplant ist dieses Projekt als Containerlösung. „So etwas gibt es in Mecklenburg-Vorpommern noch gar nicht. Wir sind damit Vorreiter, worauf wir besonders stolz sind“, sagt Peters. In einem ersten Schritt soll ein neuer Tante-Emma-Laden entstehen. Seit fast acht Jahren betreibt Angela Matthies den Dorfladen „Ihr Kaufmann“. In dieser Zeit hat sich das Geschäft, in dem es Lebensmittel, Frühstück- und Mittagsgerichte sowie Waren des täglichen Bedarfs gibt, zum Dorfmittelpunkt entwickelt. „Bei mir trifft man sich. “, beschreibt die engagierte Frau. In dem ersten Bauabschnitt soll nun in unmittelbarer Nähe der jetzigen Verkaufsstelle ein Container-Trakt entstehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 202 000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 13 000 Euro. „Wir sind guter Dinge, dass dieses Bauvorhaben 2020 realisiert wird“, sagt Udo Peters.

Von Raik Mielke