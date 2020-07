Dorow: Sterne-Köche lieben Radieschen in Kirschkerngröße 

Dorow

Im Rahmen des Artenvielfaltsommers der Partei Bündnis 90/Die Grünen besuchten zahlreiche Garten- und Naturliebhaber die Gärtnerei von Olaf Schnell in Dorow. Mit der landesweiten Kampagne wollen die Grünen für den Schutz und die Wiederherstellung der Artenvielfalt in Mecklenburg-Vorpommern werben. Pionierprojekte werden vorgestellt und sollen zum Mitmachen und Nachahmen anregen. Und hierbei durfte ein Besuch in der Vorbildgärtnerei „ Schnelles Grünzeug“ natürlich nicht fehlen.

Olaf Schnelle : „Am Anfang hatte ich nicht mal einen Garten“

Seit Mitte der 1990er-Jahre betreibt Olaf Schnelle in Dorow eine Gärtnerei. Inzwischen trägt sie den Namen „ Schnelles Gemüse“. „Dies hat weniger etwas mit der Geschwindigkeit, als eher mit meinem Nachnamen zu tun“, erklärt der sympathische Naturliebhaber aus der Gemeinde Grammendorf den Besuchern.

Anzeige

Spitzenköche aus ganz Deutschland setzen auf seine Produkte. Dabei bewirtschaftet er direkt neben seinem Haus in Dorow gerade mal eine Fläche von etwas weniger als 2000 Quadratmetern. „Im Nachbardorf habe ich dann noch eine Anbaufläche, die aber auch nur 1500 Quadratmeter groß ist“, erklärt er und meint: „Wenn man es richtig angeht, reicht solch eine Fläche völlig aus. Als ich angefangen habe, hatte ich hier gar keinen Garten. Ich habe mich einfach der Kräuter in der Trebelregion bedient.“

Weitere OZ+ Artikel

Worin liegt also das Geheimnis des großen Erfolges?

„ Schnelles Grünzeug“ ist eigentlich eine klassische Gärtnerei. Im Gegensatz zu vielen anderen wachsen bei Olaf Schnelle aber jene Sachen, welche die meisten Laubenpieper gar nicht gern auf ihren Beeten wiederfinden – und die sie in der Regel einfach nur als lästiges Unkraut titulieren. Doch genau diese frischen Wildkräuter, Pflanzen mit essbaren Blüten, seltene Würzkräuter und Gemüsesorten-Raritäten baut Olaf Schnelle an. Aus jenen entsteht in verschiedensten Ernte- und Verarbeitungsschritten dann fermentiertes Gemüse oder eben frisches Grünzeug. Besonders die Fermentation ist inzwischen das Steckenpferd des Gärtners, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Mikrobiologie beschäftigt. „Heißt keine Konservierungsstoffe, sondern der Einsatz von lebendigen Bakterienkulturen, die ein gesundes Produkt garantieren“, verdeutlicht er.

Die Gärtnerei hat Olaf Schnelle 2017 um einen weiteren Betriebszweig erweitert. „Gleich neben den Anbauflächen habe ich ein Zentrum für Gemüsefermentation im Trebeltal errichtet“, erklärt er. Eine Pioniertat, denn dies ist die erste Manufaktur in Deutschland, die nicht nur Weißkohl, sondern auch anderes Gemüse fermentiert. „Und sie ist die einzige, die so eng am Rohstoff arbeitet. Direkt neben der Gärtnerei und ohne exotische Zutaten erzeugen wir nun fermentiertes Gemüse“, betont er.

Sterne-Gastronomie liebt das Außergewöhnliche

Hierbei hat die Erfahrung, seit 20 Jahren die Top-Gastronomie zu beliefern, Olaf Schnelle das Rüstzeug gegeben, um nur mit einheimischen Produkten, Gemüsefermente zu kreieren, die weder Ingwer noch Kurkuma benötigen, um gut zu schmecken. So verlassen jeden Tag zahlreiche Pakete mit frischen oder fermentierten Zutaten das kleine Dorf der Gemeinde Grammendorf. „Ich habe nicht sehr viele, dafür treue Stammkunden in ganz Deutschland. Rund 15 Spitzenköche beliefere ich wöchentlich. Hierbei ist der regelmäßige Austausch das Entscheidende“, erklärt er. Diese äußern immer wieder ihre Wünsche für neue Kreationen.

Inzwischen ist Olaf Schnelle so weit, dass er nichts mehr wegschmeißen muss. Ich nutze die verschiedenen Wachstumsphasen der Pflanze. „ Radieschen verkaufe ich an die Sterne-Gastronomie beispielsweise in Kirschkerngröße. Dies ist etwas Außergewöhnliches und das lieben die Spitzenköche. Mir gibt es die Möglichkeiten, nach nur wenigen Wochen ein hochwertiges Produkt zu haben, welches ich verkaufen kann und mit dem ich Geld verdiene“, beschreibt er.

Von Raik Mielke