Dramatisch: Feuerwehren in Süderholz und Sundhagen geht das Löschwasser aus

Bremerhagen/Kreutzmannshagen

Gerade mal bis zum Knöchel geht Sebastian Schütz das Wasser im Teich in Bremerhagen. Der 36-Jährige ist stellvertretender Wehrführer in der Gemeinde Sundhagen. Der Teich, in dem er steht, soll bei einem Brand in dem Sundhagener Ortsteil das Löschwasser liefern. „Das können wir hier aber vergessen“, sagt er.

Und das trifft bei Weitem nicht nur auf jenen Teich zu, wie Tobias Lembke ( CDU), der sich als Volksvertreter in der Gemeinde Süderholz und in der Jungen Union auf Landesebene aktiv für die Freiwilligen Feuerwehren einsetzt, sagt.

Teiche führen kaum noch Wasser oder stehen gänzlich trocken

Der Zustand der Feuerlöschteiche ist sehr besorgniserregend. „Nach drei trockenen Sommern und der jetzt wieder anhaltenden Trockenheit, führt kaum noch ein Teich ausreichend Wasser. Manche sind sogar gänzlich ausgetrocknet“, berichtet Schütz aus seinem Zuständigkeitsbereich. Noch deutlicher wird die beinahe schon dramatische Situation, wenn er auf den Wald bei Bremerhagen – von zahlreichen Leuten aus der Region Grimmen und Stralsund als Naherholungsgebiet genutzt – zu sprechen kommt. „Gerade wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon die Waldbrandwarnstufe Vier haben“, sagt er.

Normalerweise stehe das Wasser im Bremerhäger Teich einen bis zwei Meter höher. So hoch aber, sei der Wasserstand schon lange nicht mehr gewesen. „Im vergangenen Jahr war er total ausgetrocknet. Der Regen über die Herbst- und Wintermonate und im zeitigen Frühjahr konnte das nicht kompensieren“, sagt und macht es anhand seiner Begehung mehr als deutlich. Hinzu komme das Problem, dass die Teiche – und das ist bei den meisten Teichen der Region so – mehr und mehr zuwachsen, damit auch verschlammen, wenn denn ein wenig Wasser darin ist.

Hydranten liefern zu wenig Wasser

Aufgabe der Löschwasserversorgung ist Sache der Kommunen. Diese haben das Problem auch auf dem Schirm. In Zeiten schwieriger Haushaltslagen jedoch, ist es ihnen kaum möglich, ihre Teiche zu sanieren. „In Sundhagen hat man es sich zur Aufgabe gemacht, jährlich drei Teiche aufzuarbeiten“, weiß Schütz. „Da hat aber die Naturschutzbehörde ein Wörtchen mitzureden. Bei deren Auflagen kostet eine Teichsanierung dann um die 50 000 Euro“, fügt er hinzu.

Und so sitzen die Feuerwehrleute im Notfall unter Umständen auf dem Trockenen. Denn auch die Löschwasserversorgung über die Hydranten, die der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen in den Kommunen bereitstellt, gestalte sich als problematisch, wie Sebastian Schütz berichtet. „Viele dieser Hydranten sind defekt. In Schönhof beispielsweise funktionieren zwei von sieben“, berichtet der Feuerwehrmann, der derzeit die jährliche Hydrantenschau durchführt.

Abgesehen davon, würden diese zu wenig Wasser liefern. „800 Liter pro Minute liefern sie. Aus einem Strahlrohr ’schießen’ 400 Liter pro Minute. Zwei Rohre lassen sich also über einen Hydranten im günstigsten Fall, also bei kurzer Strecke, nutzen. Für einen Großbrand, beispielsweise in einem Einfamilienhaus, wäre das bei Weitem viel zu wenig“, macht Schütz deutlich. Und zurückgedacht an den Bremerhäger Forst: „Dort gibt es lediglich einen Hydranten an der Straße. Allein zum Waldeingang sind es von dort aus noch mal rund 500 Meter“, fügt er hinzu.

Lösungsvorschläge: Künstliche Teiche und Zisternen

Der Feuerwehrmann sieht nur eine Lösung des Problems. „Künstliche Teiche müssten angelegt werden oder, noch besser, in den Dörfern beziehungsweise in der Nähe Orten, von denen eine besondere Gefahr ausgeht, Zisternen in Böden eingelassen werden. „Von den Kosten kommt das einer Teichsanierung gleich. Allerdings würden wir nicht in fünf Jahren wieder vor dem gleichen Problem stehen“, sagt er.

Tobias Lembke (CDU, r.), Gemeindevertreter in Süderholz und engagiert auf Landesebene in Belangen der Feuerwehren, zeigt Wotan Drescher (CDU), Vorsitzender der Süderholzer Gemeindevertretung, bis wo das Wasser normalerweise im Löschteich in Kreutzmannshagen steht. Quelle: Anja Krüger

Eine andere Lösung sieht man auch in der Gemeinde Süderholz nicht. Auch sie stellt sich ihrer Aufgabe. Und des Problems, wie der Vorsitzende der Süderholzer Gemeindevertretung Wotan Drescher versichert. „Dafür ist aber dringend finanzielle Unterstützung von Land und Bund zwingend notwendig“, fordert er. Gemeinsam mit der Verwaltung suche das Gremium seit Jahren nach Lösungen.

Der Teich in Kandelin ist saniert worden, in Zarnewanz habe die Feuerwehr den Teich mit Wasser gefüllt. In Kreutzmannshagen, einem der großen Wohnorte der Gemeinde, wird in diesem Jahr eine Zisterne vergraben. „Im Rahmen der Straßensanierung ’Alte Schule’ und der damit verbundenen Umgestaltung des Dorfplatzes wird dort eine Zisterne eingebaut“, berichtet Drescher. Kosten des Projektes: insgesamt rund 396 200 Euro.

„Wir brauchen dringend finanzielle Unterstützung.“

Denn in Kreutzmannshagen steht man vor dem gleichen Problem wie in Bremerhagen. „Es gibt dort nur einen einzigen Löschteich. Dieser ist verkrautet und führt zu wenig Wasser“, erläutert Tobias Lembke, der sich auch in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. „Wir brauchen für die Kommunen dringend ein Programm, das Zisternen fördert“, fordert er. Er begrüße das 50-Millionen-Paket des Landes, das den Feuerwehren neue Technik ermöglicht. „Aber nichts ist schlimmer, als vor dem Feuer zu stehen und kein Wasser zu haben, um es zu löschen“, macht er deutlich.

Von Anja Krüger