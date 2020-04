Drastische Erhöhung in Jessiner Pflegeheim: Darum steigen die Kosten

Jessin

Für gewaltige Unruhe haben Schreiben der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH gesorgt. Die Kosten für die Unterbringung im Pflegeheim „Haus Sonnenschein“ in Jessin sollen drastisch erhöht werden.

Gut 550 Euro sollte plötzlich beispielsweise der Heimplatz für Elsbeth Schlierecke ab Mai mehr kosten, insgesamt würde der Eigenanteil dann bei 1764,18 Euro liegen. „Das kann doch kaum einer der Bewohner aus eigener Tasche zahlen“, sagt deren Sohn, Wolfgang Schlierecke, der sich um die Versorgung seiner Mutter in Jessin kümmert.

Erhöhung ab Mai

Das Schreiben datiert auf den 31. März 2020. Angekündigt ist die Kostenerhöhung ab Mai. „Das ist doch sehr kurzfristig. Als ich das Schreiben in der Hand hatte, waren es gerade noch gut drei Wochen Frist“, sagt Wolfgang Schlierecke.

„Es ist richtig, dass wir als Einrichtungsträger für das Pflegeheim ‚Haus Sonnenschein‘ in Grimmens Ortsteil Jessin den Kostenträger im März zur Durchführung einer Pflegesatzverhandlung aufgerufen haben“, antwortet der Geschäftsführer der Bodden-Kliniken, Gunnar Bölke.

Konkret würde sich die Erhöhung ab Mai auf die Vergütung für die Pflegeleistungen auf das Entgelt für Unterkunft und Verpflegung beziehen. Investitionskosten, Kosten der zusätzlichen Betreuung, Ausbildungskosten, zusätzliche Kosten aufgrund er Covid-19-Pandemie gehören nicht dazu.

Einigung auf 390 Euro Mehrkosten

Die wichtigste Information aus Ribnitz-Damgarten: Die vereinbarten Sätze bedingen monatliche Mehrkosten in Höhe von etwa 390 Euro (nicht 550 Euro). Denn die Pflegesatzparteien für das Pflegeheim in Jessin haben sich am vergangenen Donnerstag auf die neuen Pflegesätze und neue Entgelte für Unterkunft und Verpflegung geeinigt und die Mehrkosten fallen so niedriger aus als ursprünglich geplant. „Derzeitig werden die Verträge vorbereitet. Die Heimbewohner werden in dieser Woche informiert“, sagt Bölke.

Die Bewohnervertretung sei zuvor angehört worden, informiert der Geschäftsführer weiter. Sie stimmte zu. Die angekündigte Erhöhung sei auch nicht zu kurzfristig, sondern im Rahmen der gesetzlichen Fristen von mehr als vier Wochen erfolgt, und die angekündigten Sätze mussten durch die Kostenträger zunächst verständlich gemacht (plausibilisiert) werden.

Bölke: „Die neuen Pflegesätze und die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung kommen durch Einigung der Verhandlungsparteien zustande. Sie sind für das Pflegeheim und den im Heim versorgten Pflegebedürftigen und deren Kostenträger unmittelbar verbindlich.“

Grund: Allgemeine Lohn- und Preiserhöhung

Als Grund für die angekündigte Erhöhung wird also die „erforderliche Anpassung an die allgemeine Preis- und Lohnentwicklung“ angegeben. Bisher betrug der Eigenanteil für Pflegeaufwand, die Unterkunft, die Verpflegung und Investkosten bei einem Pflegegrad 3, wie ihn Elsbeth Schlierecke hat, abzüglich des Pflegegeldes 1209,93 Euro im Monat. Im genannten Schreiben wurden dafür 1764 Euro Eigenanteil veranschlagt. Das wurde nach der Einigung in der vergangenen Woche jedoch wieder korrigiert.

Haus Sonnenschein in Jessin Das Herrenhaus in Jessin wurde um 1916 in seiner heutigen Form errichtet. Seit 71 Jahren ist es ein Pflegeheim. Im Inneren des zweigeschossigen Putzbaus beeindrucken unter anderem die Eingangshalle mit Holztäfelungen, die Holztreppe und eine Galerie, ein Sandsteinkamin und ornamentale Glasmalereien sowie ein Gewölbekeller. Heute betreibt die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH das Pflegeheim „Haus Sonnenschein“. Es bietet 46 Heimplätze, verteilt auf 3 Wohnebenen, aufgeteilt in 23 Doppelzimmer. Dazu gehören ein Pflegebad, zwei Gemeinschaftsräume, ein Fest- und Speisesaal, eine Rollstuhlrampe, eine Terrasse und Balkone, ein Raum für Angebote sowie Küche und Wäscherei.

„Die verhandelten Kosten betreffen pflegesatzfähige Personal- und Sachkosten“, erläutert der Geschäftsführer. Die Kosten für das Personal hätten sich erhöht, weil die Zahl der beschäftigten Pflegekräfte im Jessiner Heim gestiegen sei. Außerdem gebe es eine tarifbedingte Erhöhung der Personalkosten. Demnach seien alle nichtärztlichen Beschäftigten der Bodden-Kliniken – auch die Mitarbeiter/-innen des Pflegeheims in Jessin – zum April 2020 in den TVÖD eingruppiert worden. Vorausgegangen waren Tarifverhandlungen zwischen dem Arbeitgeber und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Tolle Arbeit im Pflegeheim

„Meine Mutter ist dort im Heim sehr gut aufgehoben, die Pflegekräfte machen einen tollen Job“, sagt Wolfgang Schlierecke. „Ich gönne es den Mitarbeitern von Herzen, wenn sie anständig bezahlt werden. Aber nicht auf dem Rücken der Patienten“, betont er. Zumal es erst im Sommer 2018 eine Erhöhung des Eigenanteils der Bewohner um etwa 250 Euro gegeben hatte.

