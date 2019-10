Drehorgel-Charly sorgt für Stimmung auf Grimmener Herbstmarkt

Grimmen

Ob mit Gehrock und Melone oder in original Warnemünder Fischertracht, wo Drehorgel-Charly unterwegs ist, ist gute Laune vorprogrammiert. In Grimmen können sich die Besucher des Herbstmarktes am Freitag auf das Warnemünder Original freuen. Mit seinem „Leierkasten“ ist er von 11 bis 13 Uhr auf dem Markt unterwegs. Immerhin 900 Lieder umfasst sein Repertoire.

Los geht der Herbstmarkt, und damit bis zum Weihnachtsmarkt der letzte große Markttag, bereits um 10 Uhr, wie Andreas Zander vom Grimmener Marktbeirat informiert. Die Sing- und Tanzmäuse aus der Grimmener Kita „Findikus“ eröffnen mit einem bunten Programm den Markt, auf dem die Besucher bis 15 Uhr wieder an den Ständen verschiedener Vereine und Händler stöbern können.

Und auch kostenlos ihr Fahrrad von den Präventionsberatern der Polizeiinspektion Stralsund codieren lassen. Mitzubringen ist dazu der Personalausweis und für E-Bikes der Schlüssel für den Akku. Denn dieser muss möglicherweise kurzzeitig ausgebaut werden.

Ebenfalls auf dem Markt vertreten sein wird das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) mit zwei Fahrzeugen der Medical Task Force, einer Art Spezialeinheit, die Rettungsdienst und Katastrophenschutz bei Großschadenslagen bei der Rettung und medizinischen Versorgung von Verunglückten unterstützen.

Doch nicht nur die Fahrzeuge können besichtigt werden. Wie Katja Mann vom DRK informiert, wird auch wieder eine Erste-Hilfe-Kasten-Umtauschaktion angeboten. Bedeutet: Wer einen Verbandskasten mit überschrittenem Ablaufdatum abgibt, bekommt einen neuen. Und wer sich nicht sicher ist, ob sein Blutdruck in Ordnung ist, kann auch dies dort überprüfen lassen.

Von Anja Krüger