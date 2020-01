Drei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Sundhagen

Miltzow

Drei neue Feuerwehrfahrzeuge sollen in der Gemeinde Sundhagen in den nächsten Jahren angeschafft werden. Möglich wird das im Zeitraum von 2020 bis 2023 durch eine vom Land Mecklenburg-Vorpommern organisierte Zentralbeschaffung, bei der die Gemeinde lediglich einen Eigenanteil zahlen muss. Vorgesehen sind die drei Fahrzeuge für die Löschgruppen in Brandshagen, Miltzow und Kirchdorf. Die Gemeindevertreter von Sundhagen stimmten für diese Anschaffung während ihrer Sitzung am Donnerstagabend.

Bei den neuen, kleineren Fahrzeugen handelt es sich um sogenannte TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser), das sowohl zur Brandbekämpfung als und zur einfachen technischen Hilfeleistung eingesetzt werden kann. Die feuerwehrtechnische Beladung ist ausgelegt für eine Gruppe (insgesamt 9 Kräfte). Ihren Namen erhielten diese Fahrzeuge durch ihre entnehmbare Feuerlöschkreiselpumpe (Tragkraftspritze) zur Brandbekämpfung.

Die Bereitstellung des Eigenanteils haben die Sundhagener Gemeindevertreter als Wunsch auf das Jahr 2022 festgelegt.

In den nächsten Jahren stellt das Land MV insgesamt 50 Millionen Euro für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen bereit. Darüber wurde in einem Schreiben des Schweriner Innenministerium informiert. Damit sollen ältere Fahrzeuge, die mindestens 15 Jahre alt sind, oder überdimensionierte Einsatzfahrzeuge, die aus den alten Bundesländern zu Beginn der 90er-Jahre gekauft wurden, ersetzt werden. Die neuen Fahrzeuge sollen zentral über das Land beschafft werden. Eine finanzielle Beteiligung der Landkreise ist nicht vorgesehen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt zwischen 10 und 30 Prozent – je nach finanzieller Einschätzung der jeweiligen Gemeinde. Die Förderung für diese Fahrzeuge gibt es jedoch nur, wenn spätestens bei Abnahme des Fahrzeugs durch die Gemeinde ein Brandschutzbedarfsplan vorliegt.

Ein bereits avisiertes weiteres neues Fahrzeug HLF20 mit einen 1600 Liter Wassertank für Brandshagen soll von dieser Maßnahme nicht betroffen sein und zusätzlich angeschafft werden, informierte Bürgermeister Krüger die Gemeindevertreter während der Sitzung.

Lesen Sie auch:

Von Almut Jaekel