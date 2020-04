Lebensmittelspenden - Drive-in in Grimmen: So verlief die erste Tafel-Öffnung in der Corona-Krise

Es werden weiterhin dringend Helfer und Nahrungsmittel-Spenden bei der Tafel in Grimmen gebraucht. Etwa einhundert Bedürftige konnten die Wiedereröffnung der Tafel kaum erwarten und bedankten sich für die Hilfe sogar mit Geschenken.