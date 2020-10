Drogenhändler auf der A 20 bei Tribsees erwischt

Die Polizei hat am Montag einen polnischen Pkw auf der Autobahn 20 aus dem Verkehr gezogen. Im Kofferraum entdeckten Beamte gut zwei Kilogramm Marihuana. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen. Für einen der Beschuldigten, einen 41 Jahre alten Polen, ordnete der Haftrichter am Dienstag U-Haft an.