Dubiose Spendensammler in Grimmen unterwegs

Grimmen

Ob ein rumänischer Spendensammler auf dem Parkplatz am Schwanenteich in Grimmen und ein Schmuckverkäufer, der anscheinend einen 82-Jährigen um 500 Euro brachte, im Zusammenhang stehen, wird derzeit polizeilich geprüft.

21-jähriger Spendensammler kein unbeschriebenes Blatt

Nicht ganz koscher war einer Frau ein junger Mann mit südländischem Aussehen, der am Mittwoch auf dem Parkplatz am Schwanenteich angeblich Spenden für behinderte Kinder sammelte. Sie informierte die Polizei. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der 21-jährige Rumäne mit Wohnsitz in Gelsenkirchen kein unbeschriebenes Blatt ist, in der Vergangenheit bereits mit Betrügereien und Diebstählen auf sich aufmerksam machte. Auch für seine Aktion in Grimmen konnte er keine Berechtigung für das Sammeln von Spenden nachweisen. Er handelte sich damit eine Strafanzeige ein und erhielt einen Platzverweis.

In der Wüstenfelder Straße in Brandshagen sollen vor dem Supermarkt am Mittwoch ebenfalls rumänische Spendensammler aktiv gewesen sein. Die Tatverdächtigen hatten den Parkplatz aber vor dem Eintreffen der Polizei verlassen.

Wer kann Angaben zu Taten und/oder Tätern machen?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachverhalten wegen des Verdachtes des Betruges aufgenommen und sucht weitere Zeugen und Geschädigte. Wer meint, Opfer sogenannter Klemmbrett-Betrüger geworden zu sein, wendet sich an die örtliche Polizeidienststelle (Revier Grimmen: Tel. 03 83 26 / 570). Zudem bittet die Polizei Zeugen, die nähere Angaben zu den Taten oder/und den Tätern sowie den Fluchtfahrzeugen machen können, sich zu melden.

Bild und Uhren kosten Senior 500 Euro

Geprüft wird laut Grimmens Polizeirevierleiter Dietmar Grotzky auch, ob diese Straftaten im Zusammenhang mit einem Diebstahl in Grimmen stehen könnten. Um 13.10 Uhr am Mittwoch machte ein 82-jährige Grimmener Bekanntschaft mit einem wohl zwielichtigen Mann. Dieser klingelte bei dem Senior und bot ihm ein Bild und zwei Armbanduhren zum Kauf an. Der Senior willigte sogar ein, ließ den Mann in die Wohnung. Später stellte die Frau des nicht mehr ganz rüstigen Seniors, die zum Zeitpunkt des Besuchs nicht zu Hause war, fest, dass aus einer Geldbörse 500 Euro fehlten.

Das rät die Polizei

Die Polizei rät, generell skeptisch zu sein. Wer spenden möchte, sollte sich im Vorfeld über die jeweilige Organisation informieren. Falsche Spendensammler behalten das Geld für sich. Darüber hinaus wird das mitgeführte Klemmbrett teilweise auch genutzt, um dem Spender den Blick auf seine Geldbörse zu versperren. Äußerst geschickt ziehen die Täter dann ihrem Opfer weiteres Geld aus der Tasche.

Seriöse Spendensammler setzen niemanden unter Druck, können sich ausweisen und stellen Spendenquittungen aus. Im Zweifel sollte stets die Polizei verständigt werden. Anja Krüger

