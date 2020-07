Dürre und Regen zur falschen Zeit: So gut wird die Gersten-Ernte in Horst

Horst

Beinahe pausenlos zieht der Mähdrescher des Landwirtschaftsbetriebes von Peter Kröher aus Horst in dem Gerstenschlag seine Bahnen. Zwei Traktoren samt Anhänger – Abfahrer, wie die Landwirte sagen – bringen das Getreide auf den Betriebshof am Ortseingang des Dorfes in der Gemeinde Sundhagen.

Am Montagabend haben die Mitarbeiter mit der Ernte begonnen. 12 der insgesamt 82 Hektar, auf der Gerste angebaut worden sind, sind noch am Montagabend abgeerntet. Und zumindest Jürgen Pendzinsky, Mitarbeiter in leitender Funktion in dem Betrieb, meint: „Es sieht nicht schlecht und auch nicht nach Rekordernte aus. Es wird wohl eine Ernte im gesunden Durchschnitt.“

Erntestart regional sehr unterschiedlich

Extreme Dürre in den vergangenen zwei Jahren, Spätfröste im März und April dieses Jahres, Trockenheit, ständige Winde und starke Sonneneinstrahlung: „Regional sehr unterschiedliche Witterungsbedingungen in den vergangenen Monaten stellten die Landwirte vor große Herausforderungen“, meint Bettina Schipke, beim Landesbauernverband zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. „Aber in unserer Region hat sich so gut wie alles wieder reguliert. Wir haben regulär mit der Ernte begonnen“, sagt Jürgen Pendzinsky.

Anders hat es beispielsweise im rund 53 Kilometer entfernten Jahnkendorf bei Marlow ausgesehen. Dort ist die Gerste bereits zwei Wochen früher reif gewesen – ausgerechnet als das Wetter sehr wechselhaft gewesen ist.

Den für Mittwoch und Donnerstag von den Meteorologen angekündigten Regen nimmt Jürgen Pendzinsky aber gelassen. „Wir haben lange auf den Regen gewartet, jetzt freuen wir uns auch darauf. Denn unsere Rüben und unser Grünland können ihn gut gebrauchen“, sagt er. Und schließlich solle es ab Freitag schon wieder trocken und sonnig sein, meint er. Dann gehe es weiter mit der Ernte – und hoffentlich auch ohne weitere Regentage in einem Rutsch weiter, bis die gesamte Gerste eingebracht ist.

Auf die Gerste folgt der Raps

Mit dem Einbringen der Gerste beginnt die Ernte-Saison für die Landwirte. Meist pausenlos schließt sich die Ernte des Raps an. „In diesem Jahr werden wir aber bestimmt noch 14 Tage warten müssen“, schätzt Jürgen Pendzinsky. Eine sehr intensive Zeit beginnt dann für die Mitarbeiter. „Weil der Raps nicht so tauempfindlich ist, wird dann bis spät in die Nacht gedroschen. Bei der Gerste ist das anders. Sowohl das Korn als auch das Stroh nehmen die Feuchtigkeit viel schneller auf“, begründet der 36-Jährige.

Jürgen Pendzinsky, Mitarbeiter in leitender Funktion im Landwirtschaftsbetrieb von Peter Kröher, prüft den Feuchtigkeitsgehalt der Gerstekörner, die gerade vom Feld geholt wurden. Quelle: Anja Krüger

Am Dienstag um die Mittagszeit liegt der Feuchtigkeitsgehalt der Gerste bei 15,1 Prozent. „Der Basiswert liegt bei 14,0 Prozent. Das letzte Prozent bekommen wir aber mit der Lüftung in den Lagerhallen weg“, sagt er zufrieden.

19 500 Kilogramm Körner im Halbstundentakt

Eine Trocknung, wie manch anderer Landwirtschaftsbetrieb, hat jener von Peter Kröher nämlich nicht. „Deshalb sind wir schon sehr stark vom Wetter abhängig“, sagt der leitende Mitarbeiter und Schwiegersohn des Betriebsinhabers.

Die erste Erntesaison in Betrieb: Ende des vergangenen Jahres investierte der Betrieb in eine Waage. Quelle: Anja Krüger

Am Dienstag jedenfalls spielt das Wetter mit. Kurz vor 11 Uhr beginnt der Mähdrescher, ein Claas Lexion 760, auf dem Gerstenschlag direkt vor dem Betriebsgelände mit der Ernte. Rund eine halbe Stunde später fährt schon der erste Traktor mit zwei Anhängern auf die Waage, in die der Betrieb erst im vergangenen Jahr investiert hat. Und sie verrät: 19 500 Kilogramm Gerstenkörner sind an diesem Tag eingeholt. Viele weitere Fuhren werden es bis zum Feierabend am späten Abend schließlich sein.

16 000 Körner pro Quadratmeter Auf einem Quadratmeter Weizenacker wachsen rund 16 000 Körner, die zu rund 800 Gramm Mehl und anschließend zu einem Kilo Brot oder etwa 16 Brötchen verarbeitet werden können. 2017/18 lag der Verbrauch von Brotgetreide (in Form von Mehl) in Deutschland bei durchschnittlich rund 74,5 Kilogramm pro Kopf. Demnach werden über 762 000 Hektar Getreidefläche zur Herstellung von Brot und Brötchen für die deutsche Bevölkerung benötigt – das entspricht einer Fläche von weit mehr als 1,06 Millionen Fußballfeldern. Aus 10 000 Quadratmetern Raps können ca. 1600 Liter Speiseöl produziert werden. Zur Rapsblüte können Bienen auf dieser Fläche rund 100 Kilogramm Honig gewinnen und damit kann dann der Honigkonsum von bis zu 100 Menschen pro Jahr gedeckt werden. Die Gerste ist in der Regel als erste Getreideart reif und wird vorwiegend als Futtermittel eingesetzt. Pro Qua­dratmeter werden circa 735 Gramm geerntet.

Von Anja Krüger