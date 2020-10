Dunkel gekleideter Mann sorgte für Polizeieinsatz in Grimmen

Grimmen

Zahlreiche besorgte Menschen aus Grimmen und der näheren Umgebung meldeten sich am Wochenende bei der Polizei. Sie alle hatten einen dunkel gekleideten und augenscheinlich auffälligen Mann gesehen, der seinen Kopf in eine große dunkle Kapuze gehüllt hatte und mit einem Rucksack durch die Straßen lief. Er verbrachte auch die Nacht im Freien und schlief in einem Gebüsch.

Die Polizisten aus Grimmen kontrollierten den Mann, bei dem es sich um einen 45 Jahre alten Mann aus Polen handelt. Aus polizeilicher Sicht macht der Mann sich mit seiner Wanderung und dem Schlafen unter freiem Himmel nicht strafbar.

Von Carolin Riemer