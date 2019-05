Abtshagen

„Unsere Heilgeistkirche kann wieder atmen“, erzählt Gerd Dürkoop begeistert. Er ist Vorsitzender des Vereins Heilgeistkirche zu Abtshagen. Kürzlich hat ein Baumkletterer in Zusammenarbeit mit Helfern von der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes und den Fördervereinsmitgliedern dafür gesorgt, dass wieder frische Luft von Außen ins Innere des Gotteshauses strömen kann. Er ist in der Kirche unter die Dacheindeckung geklettert, um dort die Lüftungsschlitze über den Deckenbögen freizulegen. Ein schon länger geplantes Projekt haben die Fördervereinsmitglieder ebenfalls in den vergangenen Wochen verwirklicht: Der einstige Feldsteinweg von der Trauerhalle zum Kircheneingang ist gepflastert worden.

Unzählige Eimer Bauschutt entfernt: Baumkletterer sorgt für Frischluft

Nur mit Klettern ist an die Lüftungsschlitze aber kein Rankommen gewesen. „Die Lüftungsschlitze sind direkt über den Bögen. Er musste sich also vom Gebälk abseilen“, erzählt Dürkoop. Und dann ist auch zu sehen gewesen, was die Luftzirkulation verhinderte. „Vor den Schlitzen lag jede Menge Bauschutt“, berichtet er. Unzählige Eimer hat der Kletterer befüllt und heruntergelassen und anschließend mit einem Industriesauger zu Werke gehen müssen. Das Ergebnis: „Es ist jetzt bereits zu merken, dass die Luft in der Kirche schon wesentlich besser ist. Der Geruch von Feuchtigkeit ist längst nicht mehr so doll“, erzählt Dürkoop begeistert.

Diese Tafel fanden die Arbeiter unter dem Dach. Die Dachdecker von einst verewigten sich dort. Quelle: Gerd Dürkoop

Vermutet wird übrigens, dass der Schutt, der vor den Lüftungsschlitzen gelegen hat, von Arbeiten Anfang der 1980er-Jahre stammt. Damals – genau im Jahr 1981 – ist die Heilgeistkirche komplett neu eingedeckt worden. Bei den jüngsten Arbeiten sind zwei Tafeln, die auf die Arbeiten hinweisen, unter dem Dach gefunden worden. „Gesamte Kirche Neudeckung 1981“, steht auf der einen. „Auf der zweiten Tafel sind Namen jener Bauleute verewigt, die an der Neueindeckung beteiligt waren“, erzählt der Abtshagener.

Die Lüftungsschlitze über den Deckenbögen freizulegen, war der erste Schritt, für eine gute Belüftung in dem 1380 fertiggestellten Gotteshaus zu sorgen. Der nächste Schritt, so Dürkoop, ist die Freilegung der Lüftungsschlitze, die sich am Boden der Kirche befinden.

Trockenen Fußes und ohne Stolperfallen von der Trauerhalle zum Kircheneingang

Von der Trauerhalle zur Heilgeistkirche geht es jetzt wieder ohne Stolperfallen und trockenen Fußes. Quelle: Anja Krüger

Bereits für das vergangene Jahr hatten sich die Mitglieder des Fördervereins vorgenommen, den Weg von der Trauerhalle zum Kircheneingang zu erneuern. Einst ist dieser mit Feldsteinen befestigt, im Laufe der Jahrzehnte aber immer mehr abgesackt und auch schon zugewachsen gewesen.

„In Absprache mit der Kirchengemeinde und dem Baubeauftragten der Kirche wurde dieser alte Weg nun rekonstruiert“, erzählt Gerd Dürkoop. Aber nur, was den Verlauf betrifft. Denn befestigt worden ist er jetzt – dank vieler fleißiger Helfer in Eigenleistung – mit roten Pflastersteinen. Trockenen Fußes und ohne Stolperfallen können nun die Kirchen- und Friedhofsbesucher zum Gotteshaus gelangen.

Wolga Kosaken gastieren am Mittwoch in der Heilgeistkirche

Die Wolga Kosaken begeistern als stimmgewaltiger Chor ihre Zuhörer. Quelle: Wolga Kosaken

Vor zwei Jahren stellte sich der Förderverein Heilgeistkirche zu Abtshagen neu auf. Die Bilanz des Geschafften kann sich sehen lassen: Spots hüllen das Gotteshaus seit vergangenem Jahr in den Abend- und Morgenstunden in indirektes Licht und regelmäßig finden Veranstaltungen in der Kirche statt. Einen kulturellen Höhepunkt gibt es in der kommenden Woche wieder in der Heilgeistkirche. Am Mittwochabend (29. Mai) um 19 Uhr gastieren die Wolga Kosaken in Abtshagen. Tickets für das Gastspiel dieses stimmgewaltigen Chores, der russische Lieder präsentiert, gibt es in Wiese’s Einkaufsmarkt in Abtshagen (Tel. 038327 / 693411) sowie im Pfarramt in Elmenhorst (Tel. 038327 / 259).

Anja Krüger