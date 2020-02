E-Bike vor Physiotherapiepraxis in Grimmen gestohlen

Grimmen

Ein E-Bike im Wert von circa 2500 Euro wurde am Montagnachmittag in Grimmen gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie sie informiert, war das neuwertige Rad der Marke KTM (Modell: Macina Central) von der Besitzerin am Montagnachmittag vor einer Physiotherapiepraxis in der Bahnhofstraße abgestellt und per Fahrradschloss gesichert worden. Gegen 17.30 Uhr stand das Rad noch vor der Tür der Praxis, 40 Minuten später allerdings nicht mehr.

Am Rad befanden sich ein Kindersitz sowie eine Korbhalterung samt Korb. Zur Farbe des E-Bikes konnte die Polizei keine Angaben machen.

Wer am Montag in der betreffenden Zeit etwas Auffälliges vor der Physiotherapiepraxis beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Telefon 038326 / 570) zu wenden. Hinweise können auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger