Ehemalige Mitarbeiterin schaut gern beim Schlossverein Griebenow vorbei

Griebenow

Sechs Jahre arbeitete Dr. Monika Meyer-Klette im Schlossverein des Barockschlosses Griebenow – von 1998 bis 2004. Und wenn es die Zeit erlaubt, besucht die Seniorin noch heute den Ort, schaut auch bei Bekannten zum Beispiel in der dortigen „Remise“ vorbei.

Einst Chefdramaturgin am Greifswalder Theater

In Neugersdorf in der Oberlausitz geboren, studierte Monika Meyer-Klette in Leipzig Ökonomie sowie später Kulturwissenschaften und promovierte anschließend. Einige Jahre arbeitete Monika Meyer-Klette dann als Chefdramaturgin am Greifswalder Theater. Später war sie beim Greifswalder Bürgerhafen tätig.

Anzeige

Leben auf der Insel der Seeligen

„Es war eine schöne Zeit – auch hier in Griebenow", sagt die Seniorin, die mit ihrem Mann seit fast 40 Jahren in Jarmshagen bei Greifswald wohnt. „Wir leben hier in dieser Region wundervoll. Mein Mann sagt immer, wir wohnen auf der Insel der Seeligen“, erzählt sie. Gemeinsam würden sie jedoch auch Touren mit dem Wohnmobil durch Europa unternehmen.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Walter Scholz