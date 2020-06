Dettmannsdorf

Eine weiße Wolke baut sich im blauen Frühlingshimmel über dem Rapsfeld vor Dettmannsdorf-Kölzow ( Landkreis Rostock) auf. Wäre sie nicht da, könnte man im Vorbeifahren schnell übersehen, was sich unter ihr befindet: Eine gewaltige Industrieanlage, halb verdeckt von Bäumen. Sie spuckt die dicke Wolke aus. Hier arbeitet, präzise wie ein Uhrwerk, die größte Destille Norddeutschlands.

Das Gelände ist gut geschützt. Niemand darf die eingespielten Abläufe stören. Niemand kommt ungesehen an die Tanks mit dem wertvollsten, nicht aber einzigen, Endprodukt: neutraler Alkohol. 60 000 Liter werden an jedem Produktionstag gewonnen. 20 Millionen Liter im Jahr. Ein Kapital, das nicht nur der Sicherheitsdienst bewacht. Auch das Deutsche Finanzamt lässt die Lager nicht aus den Augen.

Vom Realschüler zum Unternehmenschef

Der Duft von warmem Hefeteig erfüllt die Luft. Florian Scheffler lädt zum Rundgang über das Gelände ein. Er will erklären, welche Hochtechnologie hier auf dem Lande zum Einsatz kommt. Der 30-Jährige muss es wissen, denn er arbeitet schon sein gesamtes Berufsleben in der Destille. Vom 16-jährigen Realschüler, aufgewachsen im zwei Kilometer entfernten Kölzow, ist er in 14 Jahren zum Geschäftsführer der Tochterfirma eines an der Londoner Börse notierten, internationalen Unternehmens aufgestiegen.

2006 begann er hier seine Ausbildung zum landwirtschaftlichen Brenner, als einer von drei Lehrlingen deutschlandweit. Direkt im Anschluss folgte die Meisterausbildung zum Destillateur. Bio, Chemie und Technik bestimmen den Prozess der alkoholischen Gärung. Zusätzlich musste der Vater von zwei Kindern lernen zu verhandeln, sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Arbeits- und Umweltschutz auseinandersetzen. Betriebswirtschaftliche Zahlen bestimmen seinen Alltag – und das alles in der Geschäftssprache englisch.

Florian Scheffler demonstriert, wie im Untersuchungsraum die Qualität des Alkohols untersucht wird: auch mit der Nase. Quelle: Juliane Schultz

Ein außergewöhnlicher Werdegang? Scheffler winkt lachend ab: „Ich hatte einfach Glück. Wir gehören zu einem Konzern. Dadurch wurde mir viel ermöglicht.“ Er konnte Weiterbildungen machen, war in Polen, Tschechien, Italien, Schottland. „Da habe ich viel gelernt und konnte überall in die Produktion und Abläufe schauen.“

Bei der Technik macht ihm aber niemand etwas vor. Von 2017 bis 2019 war er Produktionsleiter in Dettmannsdorf. Noch heute übernehme er Bereitschaftsdienste für den Fall, dass die Anlage nachts wieder angefahren werden muss, sagt Scheffler. Die 36 Mitarbeiter sorgen in vier Schichten dafür, dass sie an 320 Tagen im Jahr läuft. An allen anderen Tagen finden geplante Reparaturen oder Revisionen statt.

99 Prozent des Alkohols gehen nach Polen

Sein Steckenpferd sei die Standortentwicklung. Die Aufgabe bestehe darin, noch geschmeidigere Abläufe und eine noch bessere Verwertung aller Rohstoffe innerhalb des Kreislaufes zu finden. Denn: Die Destille verbrauche sehr viel Energie, die aus Heizöl und Braunkohle gewonnen wird. „Das ist zwar unschlagbar billig, dennoch wollen wir Zukunftstechnologien finden, die weniger umweltbelastend sind.“ Außerdem: „Der Alkoholmarkt ist schwierig. Das Produkt ist günstig. Um effizienter zu werden, muss man die Kosten senken.“

Umso erstaunlicher: 99 Prozent des gewonnenen Alkohols wird als Grundlage für Spirituosen, vor allem Wodka, an ein Schwesterunternehmen nach Polen geliefert. Nur ein Prozent verbleibt in der Region – wird etwa an die Brennerei Männerhobby oder die Destille Rittmeister geliefert.

Doch warum ist das Produkt aus Deutschland für den polnischen Markt so interessant? „Das liegt an der Qualität. Wir können den Rohstoffmix und eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren.“ Gerade beim Alkohol für Wodka gehe es um Reinheit, also die Beseitigung aller Aromastoffe.

Produkte der Baltic Destillery Neutraler Alkohol ist das wichtigste Endprodukt der alkoholischen Gärung aus Getreide. Rund 20 Millionen Liter werden jährlich in Dettmannsdorf gewonnen. Kohlendioxid entsteht in der Maische, wenn die Stärke im Getreide durch Zugabe von Wasser und Hefe aufgespalten wird. Rund 15 Tonnen CO2 werden dabei täglich aufgefangen und weiterverkauft. Technische Alkohole wie Ethanol oder Methanol entstehen als Nebenprodukte der Gärung und werden in der chemischen Industrie verwendet. Schlempe nennt man die Maische nach der Destillation, also wenn der Alkohol verdampft ist. Sie wird als Futtermittel flüssig verkauft, ist aber nur wenige Tage haltbar. Futtermittel ensteht wenn die Schlempe getrocknet wird. 50 Tonnen davon werden pro Tag produziert.

Desinfektionsmittel für Gemeinde in Corona-Krise

In das vermeintlich große Geschäft mit der Desinfektion ist Scheffler nicht eingestiegen. „Wir hatten Anfragen dafür aus der ganzen Welt.“ Doch die habe er ablehnen müssen. Langfristig dürfe sein Unternehmen aufgrund der Biozid-Verordnung ohnehin keinen Alkohol zur Produktion von Desinfektionsmitteln liefern. Hierzu bedarf es einer aufwendigen Zulassung. Infolge der Verbreitung des Coronavirus Sars-Cov-2 in Deutschland wurde diese Verordnung jedoch für 100 Tage ausgesetzt.

Inmitten der Corona-Krise hat die Baltic Distillery Desinfektionsmittel hergestellt und auf dem Dorfplatz in Dettmannsdorf für einen guten Zweck verkauft. Quelle: Baltic Distillery

Er habe den Alkohol lieber direkt an die Apotheker aus der Region ausgegeben. Außerdem hat er mit seinen Mitarbeitern Desinfektionsmittel nach einer Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) angemischt und auf dem Dorfplatz für einen guten Zweck verkauft. Ein halber Liter kostete fünf Euro. 7000 Euro kamen so zusammen. Diese gehen nun an die Feuerwehr und an Sportvereine der Gemeinde. Mehr sei auch logistisch kaum machbar gewesen. Die Anlagen sind für das Abfüllen riesiger Mengen ausgelegt. Deshalb konzentriere er sich nun wieder auf die Erfüllung der Lieferaufträge.

Rohstoffe und Mitarbeiter aus der Region

Fünf Getreidesorten verarbeite die Destille dafür zu vier Qualitätsstufen: Mais, Roggen, Gerste, Weizen und das Hybrid-Getreide Triticale. Etwa 55 000 Tonnen im Jahr. Dabei werden die Wege für die Lieferungen immer kürzer – das meiste werde etwa im benachbarten Wöpkendorf und im Umkreis von 100 Kilometern geerntet.

Triticale, Roggen, Gerste, Mais, Weizen verarbeitet die Destille. Quelle: Juliane Schultz

Auch die Mitarbeiter kommen aus dem nahen Umfeld. Fachkräftemangel gebe es nicht. Womöglich liegt es daran, dass die Baltic Distillery ausbildet: Industriekaufleute, Laboranten und demnächst auch wieder in der Produktion.

Produktion unter den Augen des Bundesadlers

Vollkommen transparent zeigt Scheffler, wie das Unternehmen arbeitet. Keine Tür bleibt verschlossen. Auch Schulklassen und Studenten kämen und ließen sich den Prozess vom Getreide zum Alkohol erklären. Im Labor lässt er den Unterschied zwischen Rohalkohol und dem fast 97-prozentigen fertigen Primasprit mit der Nase prüfen. In der Produktionshalle gestattet er den Blick auf die Kontrollmonitore und eine Geschmacksprobe der Maische. Sie schmeckt zu Beginn wie warmes, süßes, etwas zu flüssiges Müsli.

Die Maische zu Beginn des Verarbeitungsprozesses: Die Stärke im Getreide wird zu Einfachzucker umgewandelt. Geschmacklich erinnert es an dünnflüssiges Müsli. Quelle: Juliane Schultz

Dann geht es steile Metalltreppen hinauf, ins Herz der Anlage: Mit Dampf wird der Alkohol aus der Maische getrieben, in riesigen Türmen kondensiert er wieder. Ein Gewirr aus Rohrleitungen. Nun wird es auch für das Finanzamt interessant. Hier oben finden sich Zollplomben mit dem Bundesadler an der Anlage. Ein Probeschluck ist erst wieder möglich, wenn der fertige Alkohol einmal durch die Zollmessuhr gelaufen ist. Die Bundesrepublik misst mit ihr, wie hoch ihre Einnahme aus der Alkoholsteuer wäre, wenn man ihn jetzt verkaufen würde: etwa 230 Millionen Euro pro Jahr.

Zollplombe an einem der Tanks in der Destille. Quelle: Juliane Schultz

Der 30-jährige Unternehmenschef hantiert ganz unbefangen mit der gewaltigen Zahl. So unbefangen, wie er die Männer auf dem Weg durch die Anlage grüßt – ehemalige Kollegen, alle älter als er selbst. Scheffler scheint jederzeit bereit, gemeinsam mit den Männern anzupacken, wenn sich irgendwo ein Rohr zugesetzt hat. Doch er muss wieder an die Zahlen. Mit Werkzeug kann er später zu Hause hantieren. Da wartet seine Schwalbe, an der er in der Freizeit schraubt, bevor er durch die Gegend kurvt – mit seinen Jungs vom Moped-Club „Blaue Wolke“.

Von Juliane Schultz