Ehrenamtler halten Tradition in Grimmen hoch

Grimmen

Es gibt nicht sehr viele Veranstaltungen im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“, die so schnell ausverkauft sind, wie das traditionelle Adventskonzert der Stadt Grimmen. Alle Jahre wieder hat dieses im Veranstaltungskalender der Stadt Grimmen einen festen Platz.

Vor allem die Einwohnerinnen und Einwohner älteren Semesters lassen es sich nicht nehmen, am 1. Advent gemeinsam ein buntes Programm und ein leckeres Stück Kuchen zu genießen. Sonntag sind es rund 400. Was viele nicht sehen: Auf die Beine gestellt wird das Konzert hauptsächlich von ehrenamtlich Tätigen, wofür sich Stadträtin Heike Hübner in ihrer Begrüßungsrede ausdrücklich bedankt.

Organisation und Durchführung auf mehrere Schultern verteilt

Inge Krohn von der Begegnungsstätte "Gemeinsam statt einsam" versorgte die Gäste mit Kuchen. Quelle: Anja Krüger

Seit nunmehr vier Jahren obliegt die Organisation und Durchführung den Mitgliedern des Seniorenbeirates, der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ und den Mitarbeitern der „Klönstuv“. Hauptsächlich sind das Erika Böhle, Inge Krohn sowie Elke und Rüdiger Flegel.

Zuvor eines der Aushängeschilder des Demokratischen Frauenbundes, drohte dieser beliebten Veranstaltung das Aus, als der Frauenbund sich aus der Organisation zurückzog, später seine Arbeit in Grimmen ganz einstellte. „Wir wollten diese Veranstaltung, diese schöne Tradition, aber nicht sterben lassen“, sagt Erika Böhle, Vorsitzende des Grimmener Seniorenbeirates.

Gemeinsam mit vielen Helfern ist sie bereits am Sonnabendabend mit den Vorbereitungen beschäftigt. Gleich nachdem die Mitarbeiter des städtischen Veranstaltungshauses mit dem Rückbau des Weihnachtsbasares fertig gewesen sind. Einräumen, Tische eindecken, dekorieren: Das Gros an Vorbereitung wird noch am Sonnabend erledigt. Und auch am Sonntag sind die Organisatoren wieder einige Stunden vor Veranstaltungsbeginn im Kulturhaus.

Sie sind mittlerweile ein eingespieltes Team. „Und wir haben natürlich immer die volle Unterstützung der Kulturhausmitarbeiter, der Stadt und auch von Festwirt Holtz“, betont Erika Böhle. Dennoch sei es jede Menge Arbeit, die geleistet wird von den Ehrenamtlern. Ein abwechslungsreiches Programm organisieren, Kuchen für alle Gäste backen und, wie bereits erwähnt, schließlich den Saal für den Nachmittag vorbereiten.

Ein bunter Strauß an weihnachtlichen Darbietungen

Der Grimmener Stadtchor präsentierte besinnliche aber auch fröhliche Lieder. Quelle: Anja Krüger

Als die ersten Gäste eintreffen, steht unter anderem Inge Krohn (74) von der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ am Kuchenbuffet parat. „Es ist schon eine Menge Arbeit, die in diesem Adventskonzert steckt. Um so schöner ist es, dass sie so gut angenommen wird“, sagt sie.

Als um 14 Uhr Schüler der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ das Adventskonzert eröffnen, fällt die Anspannung ein wenig ab von den Organisatoren. Bei besinnlichen und heiteren Liedern und Gedichten, die Mitglieder des Opernchores des Theaters Vorpommern vortragen, dem Auftritt des Grimmener Stadtchores sowie der Grimmener Blasmusikanten lassen auch sie sich ein wenig verzaubern.

Und ernten schließlich auch Lob von ihren Gästen. „Es ist immer wieder schön, was hier so auf die Beine gestellt wird“, sagt Christine Hoffmann, die mit Freundinnen den Nachmittag im Kulturhaus verbringt. Ein tolles Programm, leckerer Kuchen: „Diese Veranstaltung muss auf alle Fälle erhalten bleiben“, fügt ihre Freundin Barbara Ganz hinzu.

Von Anja Krüger