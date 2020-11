Grimmen

Der Weihnachtsmarkt in Grimmen wurde in Corona-Zeiten abgesagt. Keine gemütlichen Runden an den bekannten Glühweinhütten. Dies wird vielen Trebelstädtern mit Sicherheit fehlen. „Es wird eine Vorweihnachtszeit, wie wir sie alle nicht kennen“, glaubt auch Michelle Holtz aus der Imbissbude vor dem Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“.

Seit Mai hat die Schaustellerfamilie Holtz den Wagen, der sonst auf Dutzenden Volksfesten unterwegs ist, dort stehen und serviert vor allem in der Mittagszeit Bratwurst, Pommes, Burger oder gar ein Steak.

„Solche Getränke gehören in diese Jahreszeit“

Nun kam Michelle Holtz die Idee, in Hinblick auf die Vorweihnachtszeit ein wenig für Atmosphäre zu sorgen. „Um die bevorstehende Weihnachtszeit dessen Traditionen nicht komplett zu verlieren, haben wir uns etwas einfallen lassen“, sagt sie und beschreibt: „Seit dieser Woche gibt es bei uns hausgemachten Eierpunsch, heiße Schokolade und natürlich Glühwein.“

Und dies kommt bei den Gästen anscheinend super an. „Solche Getränke gehören ganz einfach in diese Jahreszeit. Der Eierpunsch mit viel Schlagsahne war richtig lecker“, bestätigt Kundin Martina Hase. In diesem Sinne: Wohl bekomms!

Lesen Sie auch

Von Raik Mielke