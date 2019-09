Greifswald: ein Archivgebäude für Land und Kirche

Greifswald

Lange hat es gedauert, aber nun wird der Traum vom Pommerschen Archivzentrum an der Straße An den Wurthen wahr. Die Entscheidung, dass das Landesarchiv in Greifswald, das historische Gedächtnis Pommern, neben das Stadtarchiv zieht, war 2018 gefallen. Dafür wird nach über 60 Jahren die als Archiv ungeeignete Kaserne am Nexöplatz aufgegeben. Nun hat die Erste Kirchenleitung der Nordkirche ihr Jawort gegeben. Ihre auf Pommern bezogenen Akten lagern derzeit in Kiel. Die letzte Hürde ist die Bewilligung des Geldes durch das Kirchenparlament, die Synode.

Kirche will eine Etage nutzen

„Ich bin sehr froh, dass die Erste Kirchenleitung auf meiner letzten Sitzung als Bischof diesen Beschluss gefasst hat“, sagt Hans-Jürgen Abromeit, der scheidende Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern. „Ich wünsche mir, dass es jetzt schnell weitergeht und dass das Landeskirchliche Bauamt und der Betrieb für Bau und Liegenschaften rasch zusammenkommen.“ Erste Zeichnungen für ein gemeinsames Haus für das Landesarchiv und das Landeskirchliche Archiv gebe es bereits. Es werde ein Kubus ähnlich dem fast fertigen Stadtarchiv entstehen. „Wir werden eine Etage nutzen“, erläutert der Bischof. Im Stadtarchiv gibt es einen Lesesaal und einen Veranstaltungsraum, die gemeinsam genutzt werden könnten.

BBL dämpft Hoffnung auf baldigen Baubeginn

Einen konkreten Planungsauftrag für den Betrieb für Bau und Liegenschaften ( BBL) für ein Archivgebäude gebe es noch nicht, dämpft BBL-Sprecher Christian Hoffmann Erwartungen auf eine sehr schnelle Umsetzung. Nur ein Gutachten für so einen Bau aus der Zeit vor der Zusage der Kirche existiere bisher.

Land gibt 200 000 Euro

Abromeit bedankt sich bei den Staatssekretären Patrick Dahlemann und Heiko Miraß (beide SPD) sowie bei dem Landtagsabgeordneten Egbert Liskow ( CDU), der viele Gespräche geführt habe. Aus dem Vorpommern-Fonds und dem Strategiefonds fließen je 100 000 Euro für das Kirchenarchiv. Es soll laut Sprecher Stefan Döbler nach aktuellem Stand gut 1,1 Millionen Euro kosten. Dazu kämen die anteiligen Kosten für das Grundstück und den Verbindungsbau zum Stadtarchiv.

„Die Zugänglichkeit der Akten ist wichtig für aktuelle Forschungsvorhaben“, betont der Bischof. Dazu gehört die Aufarbeitung der Geschichte von 1970 bis 1990 der Landeskirche Greifswald, wie die Pommersche Evangelische Kirche 1969 bis 1991 hieß. Drei Jahre soll sich der Pfarrer und Kirchenhistoriker Irmfried Garbe ab diesem Herbst damit befassen.

Historische Kommission begrüßt Bekenntnis zu Greifswald

Die Landesregierung hat laut Patrick Dahlemann 3,1 Millionen Euro in den Doppelhaushalt 2020/21 für den Neubau des Pommerschen Archivs in Greifswald eingestellt. Allerdings kann erst ab 2021 gebaut werden, so lange läuft noch der Pachtvertrag für die benötigte Fläche mit dem Hundesportverein An den Wurthen.

Freude bei der Historischen Kommission für Pommern. „Wir freuen uns über das Bekenntnis zum Archivstandort Greifswald, nachdem dieser über viele Jahre hinweg vernachlässigt worden war“, sagt der Vorsitzende Haik Thomas Porada.

Von Eckhard Oberdörfer