In der großen Gemeinde Süderholz lasse es sich gut leben, sagt Vera Eggebrecht (63) während sie am Sonnabend in der Sonne vor der Gemeindeverwaltung sitzt und sich beim Geburtstagsfest ein gegrilltes Steak schmecken lässt. 20 Jahre Süderholz: Das ist ein Grund zum Feiern, denn bis heute gilt die Gemeinde als einer der Vorreiter und Vorzeigebeispiel in Sachen Fusion. Am 1. Januar 1999 schlossen sich sieben Gemeinden zu der Groß-Gemeinde zusammen und bekamen dafür damals drei Millionen D-Mark Hochzeitsprämie.

Seit 40 Jahren im Kartenclub Poggendorf

Vera Eggebrecht aus Poggendorf liebt beispielsweise ihren Kartenclub. Seit fast 40 Jahren spielt sie zusammen mit anderen Männern und Frauen ein Mal pro Monat Karten im Begegnungszentrum. „Ich bin froh, dass wir so ein Begegnungszentrum haben und nutzen können.“ Ihren Sohn Kai Eggebrecht (38) hat sie in Poggendorf aufgezogen und der hat nur positive Erinnerungen an seine Kindheit: „Hier auf diesem Platz haben wir früher das Maibaumfest gefeiert. Das gibt es leider nicht mehr, genau wie einige andere Feste – das ist schade, weil es früher viel Spaß gemacht hat.“ Mittlerweile sei er nach Stralsund umgezogen, komme aber immer wieder gern in die alte Heimat.

Fußball wird in Kandelin großgeschrieben

In Kandelin gebe es beispielsweise einen sehr aktiven Fußballverein, sagt Mario Bahls von der Freiwilligen Feuerwehr Süderholz: „Hier ist Leben!“ Den kompletten Fuhrpark stellen die Lebensretter an diesem Sonnabend aus. Händler aus der Genussmanufaktur und der Remise bieten selbst gemachte regionale Produkte an und die Zarrentiner Blaskapelle sorgt für den guten Ton.

Eine Geburtstagstorte gab es von „Stern Back“ aus Kandelin. Quelle: Carolin Riemer

Dass es sich sehr gut im Dorfkrug feiern lässt, sagt Manuela Zorn (32): „Und das Essen schmeckt dort auch richtig gut.“ Ihr Mann Alexander Zorn (34) findet es erstaunlich, wie das Gewerbe in Süderholz gewachsen ist. Vor allem das Pommerndreieck habe sich gut entwickelt. „Aber es wäre schön, wenn sich mehr Menschen ehrenamtlich engagieren würden und wir wieder mehr Feste auf die Beine stellen würden. Das fehlt und ist in den vergangenen Jahren eingeschlafen.“ Besonders froh sei er, dass es genügend Kitas und auch eine Grundschule gibt. „Allerdings wäre es noch schöner, wenn wir auch wieder mehr Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten in Süderholz hätten.“

Ein Schwein aus dem Süderholzer Wald

An diesem Tag muss aber niemand einkaufen gehen, um satt zu werden. Darum hat sich Jäger Udo Remter gekümmert. Vor wenigen Tagen erlegte er im Süderholzer Wald ein 50 Kilogramm schweres Wildschwein. Pikant gewürzt und im Ofen gebacken erntet er nur Lob für den Geschmack seines Schweins. „ Süderholz ist toll“, sagt der Mann aus Bretwisch lächelnd. Sein ganzes Leben habe er hier verbracht: „Hier lebt es sich ruhig. Es gibt keine bösen Menschen. Wir können nachts sogar unser Auto offen lassen. Wo gibt es so etwas heutzutage noch?“

