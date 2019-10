Ein Hauch von Kelly Family in Hohenwieden

Hohenwieden

Sie sind nicht die Kelly Family, aber in vielen Sachen ähneln sie der legendären Familienband schon. Seit 2016 tritt die Miller-Familie, bestehend aus den fünf Schwestern Maria, Bella, Jorinde, Maya und Leonie, sowie Vater Tom inzwischen musikalisch auf. Am Freitagabend gastierte die Band aus Mecklenburg-Vorpommern beim ersten Konzert(chen) nach der Sommerpause. Der große Saal der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden war mit knapp 200 Besuchern restlos ausverkauft.

Vater Tom und seine fünf Töchter zwischen 11 und 23 Jahren begeisterten mit frischem, handgemachten Folk-Rock. Dass alle langjährige Stimm- und Instrumentalausbildungen absolviert haben, war unverkennbar. Vater Tom Miller hat bereits in Bands, wie Lousy Lovers, Canguru, Tres Hombres, Dave Robb and the filmmakers oder der Putensen Soiree Session Band gespielt.

Europaweite Aufmerksamkeit erlangte die Familien-Band durch ihre Sommerreisen, die sie seit der Gründung vor drei Jahren absolvieren. So ging es auch in diesem Jahr wieder auf Straßenmusiktour mit ihrem Oldtimerbus durch halb Europa.Vor kurzem traten sie sogar im russischen Staatsfernsehen auf und begeisterten ein Millionenpublikum.

In Hohenwieden gab es zwar kein Millionen-Publikum, aber in die Herzen der Besucher im ausverkauften Konzertsaal sangen sich die Millers definitiv.

Von Raik Mielke