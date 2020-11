Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall nahe Tribsees

Grimmen

Am Freitagabend gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der A20 in Fahrtrichtung Stettin, etwa 600 Meter vor der Baustelle Tribsees, ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es wurden zwei Personen verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.

Ein Schwerverletzter

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 58-jähriger Mann aus Polen mit seinem Opel Vectra auf einen im Rückstau stehenden Dacia eines 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen auf. Der Dacia wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm stehenden Seat Altea einer 21-Jährigen aus Rostock geschoben.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Unfall-Verursacher schwer und der Fahrer des Dacia leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in der Klinik in Bartmannshagen medizinisch versorgt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20 000 Euro. Vor Ort kamen ein Notarztwagen, zwei Rettungswagen sowie zwei Abschleppfahrzeuge zum Einsatz. In der Zeit der Verkehrsunfallaufnahme konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

