„Die Straßen haben ihre Seele, prägen immer das aus, welchem Zwecke sie dienen. Man muss das Tote und doch Lebende erschaffen, eben die Seele; da geschieht es, dass einem auch das Unscheinbare etwas kündet. Vielleicht ist es vermessen, von Grimmens Straßen zu reden. Doch Geduld: Wer beobachten kann, wird sehen, dass auch hier kleine Schönheiten verborgen liegen.“

Mit dieser Passage beginnt ein Artikel, der am 15. Februar des Jahres 1925 im Sonntagsblatt der „Grimmer Kreis-Zeitung“ erschien. Er trägt den Namen „Gang durch Grimmens Straßen“. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ wollen wir Sie heute – in einem ersten Teil – mit auf einen Stadtrundgang nehmen. Erleben Sie Grimmen im Jahre 1925. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Bild- und Textdokumente aus den 1920er-Jahren zur Verfügung.

Die Bahnhofsstraße: Zwischen Millionenviertel und Scheunenviertel

Eine historische Aufnahme des Bahnhofshotels. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Der Rundgang beginnt an diesem Wintertag des Jahres 1925 am Grimmener Bahnhof. „Zunächst ist mal herzlich wenig am Bahnhof zu sehen, als einige Häuser. Man kann die Grimmer Bahnhofsstraße mit zum Millionenviertel rechnen. Ein paar Anlagen ziehen sich den Bahngleisen erst nach, dann rechtsum und drüben zwei Denkmäler. Dahinter gleich der Kirchhof, der sich äußerlich dem Vorstadtbild einfügt.

Nun wieder rechts imponiert uns das Landratsamt, dessen Portal zwei Greifen flankieren. Das Bahnhofshotel schiebt sein Glasschutzdach hervor. Und dann links und rechts einige Schilder von Sparkassen, Rechtsanwalt und dergleichen. Natürlich die Zeitung ist auch da. Das Kreisblatt in Grimmen ist ein schöner Bau; man kauft auch Bücher da und erfährt überhaupt alles von Wichtigkeit. Nun aber weiter! Das Postamt! Ja, ja, dem Baumeister verzeihe ich diesen nüchtern amtlichen Bau niemals, der keine Gotik und auch kein Postamt ist. Aber praktisch und haltbar ist das Postamt dafür um so mehr.

Ein historischer Blick in die Grimmener Friedrichstraße. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Wir haben auf dem Wege das Scheunenviertel vergessen. Dieses ins Freie auslaufende Gässchen birgt einen entzückenden Blick auf die Stadt Grimmen. Aber wieder zurück. Gegenüber dem Postamt ist auch noch ein großer Eckhausbau. Unten gibt es Lederwaren. Oha, das ist eine feine Sache, das prächtige Haus da drüben des Herrn Zahnarztes. Dieses Haus, eine Million Bargeld, ein Auto und dann die Lieblingsbeschäftigung, dann ist es auszuhalten, selbst im stillen Grimmen. Im schlanken Bogen spannt sich die neue Brücke über die Trebel. Dann das Stadttor: ein Prachtstück gotischer Baukunst. Nun hört die Bahnhofsstraße plötzlich auf.“

Ein beschriebener Gang durch die Innenstadt

So sah Holzerlands Gasthaus in der Grimmener Innenstadt einst aus. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Doch bevor der Autor den Gang durch die Innenstadt fortsetzt, blickt er noch einmal auf das Millionenviertel und beschreibt hierbei die Friedrichstraße und deren Querstraßen. „Da sind noch die Friedrichstraße, die ganz auf Repräsentation hingestellt und die Wilhelmstraße, die allerdings reichlich nüchtern geraten ist. Übergang zur Landstadt schafft dann wieder die Tribseeser Vorstadt und Rakowerstraße, worin sich jetzt die Baumeister austoben.

Nun stehen wir wieder vor dem Mühlentor, gehen jetzt hindurch und grüßen die Mühlenstraße, die den Eindruck des Patrizierhaften hat. Denn hier finden wir die Apotheke, die Drogerie, das hübsche zweite Pfarramt, das uralte Gasthaus Holzerland, verschiedene Geschäftshäuser, besonders imponierend die Firmen Rossow und Baumann. Das Privathaus Waberg macht einen ruhigen und soliden Eindruck.

Auch eine alte Pumpe träumt hier und da in das kleinstädtische Dasein. Der Marktplatz! Grimmens Marktplatz ist nicht sehr groß. Ein Freund erzählte mir, dass man in einen großen Pappkarton den ganzen Marktplatz hineinlegen könnte. Wucht und Majestät ist das Rathaus, das hier das Hauptgebietende ist. Ganz in spitztürmiger Gotik versonnen. Schade, dass man die Ratslauben verbaute. Wir wenden uns, sehen uns auf dem Marktplatz um. Eine Reihe vieler Geschäfte: Bäcker, Fleischer, Papier- und Porzellanhandlung, Zigarren und ein Gasthaus, vor dem malerisch drei Bäume stehen.

Der Marktplatz in Grimmen im Jahre 1925. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Stolz steht das Landbundhaus, das wie mit Blut gestrichen aussieht. Ein Blick fällt in den malerischen Kirchenwinkel. Zwischen ein paar Häuser schreiten wir hindurch und sind auf dem etwas düster anmutenden Kirchplatz. Man staunt über das Geschick und die Massigkeit der Bauweise. Ein paar Häuser stehen hier auf dem Kirchplatz – kleine Bürgerhäuser. Und auf der anderen Seite drüben das Küsterhaus.

Die Dunkelheit kommt auch. Wir wollen ein andermal weiter durch die Stadt wandern.“

