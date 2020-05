Ein Zufall brachte den Appelshofer und die Liebe seines Lebens zusammen

Grimmen

Als Roland Schwiemann vor 17 Jahren im Internet surfte, wusste er noch nicht, dass er so die Liebe seines Lebens finden würde. Doch nicht nur das: „Wir fanden heraus, dass wir nur ein paar wenige Dörfer auseinanderwohnen. Es war so ein großer Zufall – es sollte wohl so sein.“

Der 41-Jährige aus Appelshof ist nun bereits seit zwölf Jahren mit seiner Frau verheiratet. Zusammen hören sie gern Musik und schauen viele Filme. Außerdem besitzt das Paar einen großen Garten, in dem eigentlich immer etwas zu tun sei.

Anzeige

Roland Schwiemann ist gelernter Fliesenleger. Er arbeitete aber auch bei einem Wach- und Objektschutz in Greifswald und als Kaufhaus-Detektiv. Seit September 2018 arbeitet er gemeinsam mit seiner Frau in der Grimmener Tafel und verteilt dort Lebensmittel. „Die Arbeit hier begann als Ein-Euro-Job. Mittlerweile bin ich ein Bufdi, arbeite also im Bundesfreiwilligendienst.“

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie mehr:

Von Carolin Riemer