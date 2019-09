Vorpommern

Mit dem Ende des Sommers machen sich viele Zugvögel wieder auf den Weg in Richtung Süden – allen voran der Weißstorch, der sich schon seit einigen Wochen auf Tour befindet. Doch schon im Frühsommer blieben die Horste leer. Traditionelle Brutstätten wie beispielsweise die in Guest oder Ludwigsburg wurden in diesem Jahr nicht benutzt. „Jahrzehnte lang haben die Störche hier gebrütet“, sagt der Cheftierpfleger im Greifswalder Tierpark Frank Tetzlaff. Mecklenburg-Vorpommern sei in den 1990er-Jahren Storchenland Nummer eins gewesen, doch das sei schon längst nicht mehr so. Ein Blick in die Statistik verrät: Die Bestände sind in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. Von ehemals 1150 Brutpaaren blieben 2018 gerade noch 659. Storchenexperten aus Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zeigen sich besorgt.

„1997 hatten wir im Altkreis Greifswald noch über 50 Brutpaare. In diesem Jahr waren es nur 26. Eine katastrophale Entwicklung“, stellt Frank Tetzlaff fest. Nur 20 Storchenpaare brachten Nachwuchs zur Welt, insgesamt gab es 48 Jungvögel, die inzwischen ausgeflogen sind. Noch im vergangenen Jahr lag die Zahl der Brutpaare bei 31. Auch in den Nachbarregionen sieht es nicht besser aus. In sieben Horsten auf Rügen gab es in diesem Jahr Nachwuchs, informiert Storchenfachmann Matthias Bräse auf seiner Website. Insgesamt 19 Jungvögel konnten dort in diesem Jahr beringt werden. Im Altkreis Ribnitz-Damgarten gab es immerhin 37 Brutpaare, die 54 Jungvögel hervorbrachten, informiert Experte Hans-Heinrich Zöllick. Diese Zahl wäre äquivalent zu der des vergangenen Jahres. Aber auch er erkennt einen Rückgang in den vergangenen Jahren.

Schlecht für den Storch : zu intensive Landwirtschaft

Auffallend ist, dass bundesweit die Zahl der Weißstörche zunimmt, jedoch im Osten des Landes rapide sinkt. Das hat verschiedene Gründe, ist sich Frank Tetzlaff sicher. „Zum einen hat sich die Landwirtschaft verändert, was für die Vögel eine Nahrungsknappheit mit sich bringt“, sagt er. Früher hätte es mehr Tiere in den Randgebieten und Dörfern gegeben, die Insekten und Mäuse angelockt und somit die perfekte Nahrungsgrundlage für die Weißstorche geboten hätten. „Auf den riesigen Raps- oder Maisschlägen finden die Storche einfach nichts, und die Ernte vollzieht sich auch innerhalb weniger Stunden und nicht, wie früher über mehrere Tage“, erklärt der Tierpfleger. Ein weiteres Problem ist die langanhaltende Trockenheit. „In den ersten Wochen ernähren sich die Jungvögel nur von Insekten oder Würmern. Mäuse können sie erst ungefähr ab der dritten Woche fressen“, erklärt Tetzlaff.

An Mäusen hat es in diesem Jahr nicht gemangelt, sagt Hans-Heinrich Zöllick, der sich um die Störche im Altkreis Ribnitz-Damgarten kümmert. „Die Landwirte waren über die Masse an Mäusen natürlich verärgert“, sagt der 95-Jährige. „Aber für die Störche war das optimal.“ Es käme seiner Meinung nach immer auf das Nahrungsangebot in den jeweiligen Gebieten an, ob die Population auch in den folgenden Jahren wiederkommt oder fernbleibt.

Weiteres Problem: Storche werden im Süden gejagt

Als weiteres und größeres Problem sieht Tetzlaff die Zugroute der Vögel. Die Störche setzen sich aus zwei Populationen zusammen, die unterschiedliche Überwinterungsquartiere und Flugrouten haben. Während die Westzieher über Spanien ins Winterquartier ziehen, fliegen die Ostzieher – zu denen die meisten in Vorpommern gehören – über den Bosporus und die Sinai-Halbinsel nach Ost- und Südafrika. „Und während die Westzieher oft schon in Spanien bleiben, ihre Nahrung dort auf Müllplätzen und in Reisfeldern finden und dementsprechend eine kürzere und sichere Route zurück in den Norden haben, sind die Ostzieher einigen Gefahren ausgesetzt“, erklärt Tetzlaff. Nicht nur die Dürre in den südlichen Ländern macht den Vögeln zu schaffen, auch die Einflüsse des Menschen würden entscheidend dazu beitragen. „Die Storche übernachten entweder in sumpfigen Gebieten, die es immer weniger gibt, oder auf erhöhten Plätzen – zumeist Strommasten“, sagt der Tierpfleger. In südlicheren Gebieten seien diese nicht so geschützt wie in Deutschland, weshalb die Tiere an den Stromleitungen sterben können. „Doch noch problematischer ist die Situation im Nahen Osten, wo die Tiere grundlos abgeschossen werden“, bedauert er. Doch die Behörden würden sich dort nicht um Tierschutz kümmern. Erst kürzlich bekam er ein Foto zu sehen, auf dem ein Mann mit seinen erschossenen Störchen prahlte. „Das ist ungeheuerlich!“

In den Regionen in Afrika sei die Situation wenig anders, auch dort werden die Storche gejagt. „Meistens werden sie vergiftet und dann gegessen. Dass die Bewohner sich damit selbst nichts Gutes tun, wissen viele nicht“, schätzt Tetzlaff die Situation ein. Im Frühjahr kehren die Storche in einem Umkreis von etwa 50 Kilometer vom Geburtsort zurück. Auch durch die Beringung und deren Einschreibungen ins Erfassungssystem können Rückschlüsse auf die Route gezogen werden. Und die Statistiken sind erschreckend: „75 Prozent der Jungvögel kommen nicht wieder zurück, weil sie auf ihrer Reise gestorben sind“, berichtet Tetzlaff.

Vorpommern bald Storchenfrei?

Werden die Storche in Vorpommern also aussterben? „Nein, aber in einigen Jahren wird es bestimmt Regionen geben, in denen keine Störche mehr leben wollen oder können“, ist sich der Hobby-Ornithologe Hans-Heinrich Zöllick sicher. Das Wichtigste, um die Storchenpopulation beizubehalten, seien feuchte Wiesen, meint Zöllick. Auch Frank Tetzlaff sieht nicht das Ende der Weißstörche. Er setzt vor allem auf die Westzieher. „Die Vögel, die schon Ende Februar hier waren, haben alle die Westroute genommen“, sagt er. „Früher bildete die Elbe eine natürliche Grenze, die von den Störchen auf der Westroute nicht überwunden wurde. Das ist jetzt nicht mehr so.“ Und weil die Weststorche schon früher am Horst sind, können sie auch früher mit dem Brüten beginnen. Es komme zwar zu Kämpfen, wenn das Nest des Ostziehers, der ja später ankommt, schon belegt ist, aber Platz sei noch genügend in den Horsten Vorpommerns.

Lesen Sie auch:

„Wir dachten, sie fliegt ins Winterquartier“ – Langenhanshagens Maskottchen ist tot.

Besuch im Nest – Junge Störche in MV werden beringt

Storchenvater Zöllick: Dieser 95-Jährige lebt für Adebar – und ist besorgt

Wenig Nachwuchs bei Kranichen – Wasser fehlt

Greifswalds Tierpark: der einzige in MV mit Vogelrettungsstation

Von Stefanie Ploch