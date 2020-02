Einbrecher auf Beutezug in Tribsees und Franzburg

Tribsees/Franzburg

Geringe Geldbeträge: Größere Beute machten die Täter nicht, die in den vergangenen Tagen in die Kita und Volkssolidarität in Tribsees sowie beim Pflegedienst in Franzburg einbrachen. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Höher dagegen waren neben den wohl ideellen Schäden die Sachschäden, die durch das gewaltsame Eindringen in die Häuser entstanden. Auf circa 500 Euro wird jener an der Kita in Tribsees geschätzt. Dort drangen der oder die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gegen 5.45 Uhr gewaltsam ein, durchsuchten die Räume und stahlen einen geringen Geldbetrag.

Gegen 8 Uhr am Montag wurde der Einbruch in die Volkssolidarität in Tribsees festgestellt. Ebenfalls zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde dort eingestiegen. Auch dort wurden die Räume durchsucht. Allerdings gingen die Täter in dem Fall leer aus.

Ebenfalls einen geringen Geldbetrag erbeuteten die Einbrecher in Franzburg. Gewaltsam drangen sie am Montagmorgen zwischen 0 und 5 Uhr in die Räume des ambulanten Pflegedienstes in der Ernst-Thälmann-Straße ein. Den dadurch entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf circa 200 Euro.

Sie bittet mögliche Zeugen der Einbrüche, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu wenden. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger