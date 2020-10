Einbrecher und Schnaps-Diebe in Tribsees unterwegs

Grimmen

In der Nacht von Sonntag zu Montag trieben Einbrecher und Diebe ihr Unwesen in Tribsees. Wie die Polizisten aus Grimmen mitteilen, wurde in besagter Nacht zunächst in den Kiosk in der Buswendeschleife eingebrochen. Der, oder die Täter, stahlen sechs Kästen Bier und Weizenkorn.

In der gleichen Nacht brachen Unbekannte im „Oberschlag“ in elf Gartenlauben auf. Auf den ersten Blick konnten die Laubenbesitzer nicht erkennen, ob etwas gestohlen wurde. In der Sülzer Chaussee hingegen brachen Diebe in drei Gartenhäuser ein und entwendeten Getränke und Akkus von Rasenmähern. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Fällen in Tribsees besteht, ermittelt die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26/ 570 entgegen.

Von Carolin Riemer