Einbrecher verwüsten Haus und Hof in Wilmshagen

Schreck für einen Hausbesitzer in Wilmshagen: Als er am Mittwoch nach mehreren Wochen wieder nach Hause kam, fand er sein Heim und Grundstück in desolatem Zustand vor.

Haus und Grundstück beschädigt

Unbekannte Täter rissen sämtliche Pflanzen aus der Erde des Grundstückes, zerstörten Hoflampen und einen Sichtschutz. Außerdem drangen die Täter gewaltsam in das Haus ein und entwendeten vermutlich auch Gegenstände. Bislang liege der Polizei aber noch keine Schadenaufstellung vor, heißt es aus dem Revier in Grimmen. Der Mann erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.

Kriminaldauerdienst sicherte Spuren

Der angeforderte Kriminaldauerdienst sicherte umfangreiche Spuren am Tatort. Wer relevante Aussagen zu dem Fall machen kann und in den vergangenen Wochen etwas Auffälliges beobachtet hat, möchte sich bitte im Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326/ 570 melden.

Von Carolin Riemer