Bremerhagen

In den vergangenen drei Tagen sollen es sich zwei Unbekannte in der Jagdhütte in Bremerhagen nordöstlich von Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gemütlich gemacht haben. Die Polizei wurde am Mittwoch darüber informiert, dass die Eindringlinge drei Türen aufgebrochen haben, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Grill, Feuerschale und andere Utensilien wurden von den Tätern für eine kleine Party benutzt.

Es wurde nichts entwendet, der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zudem sucht sie Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum Personen vor Ort bemerkt haben.

