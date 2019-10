Franzburg

Circa 5000 Euro beträgt der Schaden, der bei einem Einbruch an der Förderschule in Franzburg entstanden ist. Der oder die Täter sind zwischen dem 23. und 25. Oktober gewaltsam in eine Garage der Bildungseinrichtung eingedrungen und haben einen hochwertigen Rasentraktor und ein dazugehöriges Schiebeschild gestohlen.

Wie die Polizei am Montag informiert, handelt es sich bei dem Rasentraktor um ein Modell der Marke Sabo.

Sie bittet um Zeugenhinweise. Wer zwischen dem Nachmittag des 23. Oktober und dem frühen Morgen des 25. Oktober etwas Auffälliges auf dem Gelände der Förderschule oder der näheren Umgebung beobachtet hat, oder über den Verbleib des Rasentraktors weiß, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger