Weitenhagen

Am Dienstag wurde den Polizisten aus dem Revier Grimmen gemeldet, dass in eine Agrarfirma in Weitenhagen eingebrochen wurde. Die Diebe müssen sich zwischen Montag um 16.30 Uhr und Dienstag um 7.30 Uhr unerlaubten Zutritt zu dem Betrieb verschafft haben – dabei richteten sie einen Schaden von etwa 350 Euro an.

Die bislang noch unbekannten Täter stahlen diverse Werkzeuge, beispielsweise Akkuschrauber und eine Motorsäge, im Wert von schätzungsweise 1500 Euro. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort Spuren. Zeugen, die relevante Aussagen zu dem Vorfall machen können, sollten sich im Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26/ 5 70 melden.

Von Carolin Riemer