Einbruch in Festscheune des Golfparks in Kaschow

Kaschow

In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in die Festscheune des Golfparks Strelasund in Kaschow ein. Festgestellt wurde dies am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr.

Wie die Polizei informiert, wurden in dem Gebäude ebenfalls befindliche Büros durchsucht und auch durchwühlt. Zum Stehlschaden konnten am Dienstagmorgen noch keine Angaben gemacht werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund waren am Morgen vor Ort und sicherten Spuren.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu wenden. Hinweise können auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger