Grimmen

In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen bislang noch unbekannte Täter in das Alex-Bistro in Grimmen ein. Die Diebe richteten bei dem Einbruch laut Polizei einen Schaden von etwa 150 Euro an. Außerdem brachen sie einen Spielautomaten auf. Der gestohlene Geldbetrag ist unbekannt. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren. Wer relevante Aussagen zu dem geschilderten Fall geben kann, möchte sich bitte bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26/ 5 70 melden.

Von Carolin Riemer