Grimmen

In das Kaufhaus Stolz in der Grimmener Innenstadt wurde in der Nacht zum Montag eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte am Montagmorgen noch nicht gesagt werden. Den durch den Einbruch entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf circa 100 Euro.

Am frühen Montagmorgen um 1.38 Uhr wurde das Grimmener P...