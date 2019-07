Grimmen

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in das „Haus Trebelblick“ in Grimmen ein. Gestohlen wurden Materialien und Werkzeuge mehrerer Handwerkerfirmen. Der entstandene Stehlschaden wird auf mehrere 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, drangen der oder die Unbekannten zwischen Sonntagabend (16 Uhr) und Montagmorgen (6.45 Uhr) gewaltsam in das Haus in der Ossietzky-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Diebesgut mit Schubkarren aus dem Gebäude, das derzeit saniert wird, herausgeschafft.

Zum Einsatz kamen am Montag die Beamten des Kriminaldauerdienstes aus Stralsund. Sie sicherten Spuren. Zudem sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges auf oder nahe der Baustelle beobachtet hat, möge sich an das Polizeirevier Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Anja Krüger