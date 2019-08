Wendisch Baggendorf

Die Diebe schlugen am helllichten Tag zu: Als die Besitzer ihr Haus in Leyerhof am Freitagnachmittag für zwei Stunden verließen, konnten sie nicht ahnen, dass Einbrecher es auf ihr Hab und Gut abgesehen hatten. Die Täter brachen die Eingangstür auf und stahlen neben Elektroartikeln wie Laptops, ein Tablet und Sportgerät auch Werkzeuge und Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund konnte am und im Wohnhaus viele Spuren sichern. Trotzdem bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen zur Tat selbst gemacht hat beziehungsweise wer Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen und/oder Personen in zeitlich- und örtlichem Tatzusammenhang geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26/570, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache www. Polizei.mvnet.de zu melden.

Von Carolin Riemer