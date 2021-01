Einbruch in Richtenberger Supermarkt: Elektrogeräte gestohlen

Bei einem Einbruch In einen Supermarkt in Richtenberg haben die bislang unbekannten Täter unter anderem Elektrogeräte entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In einen Supermarkt in der Straße Am Gewerbering in Richtenberg sind am Wochenende bislang unbekannte Täter eingedrungen. Bei dem Einbruch stahlen sie Elektrogeräte und Tabakwaren. Quelle: Archiv