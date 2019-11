Eine Grimmenerin erzählt: Diese Fotos sind meine Therapie

Grimmen

Fotos von Anke Hanusik kennt jeder Leser der OSTSEE-ZEITUNG. Oft sind ihre Naturaufnahmen im Lokalteil oder auf der Dialogseite abgedruckt – sie leben von besonderen Lichtstimmungen und der Farbe. Die Geschichte hinter den Bildern ist aber ebenso spannend wie die Motive.

2015 habe sie begonnen, intensiv zu fotografieren, erzählt die 41-Jährige. Zuvor machte sie eher Bilder von ihren Kindern für deren Oma – Hanusiks Mutter. Als diese nach einer sehr langen, schweren Krankheit starb, sei für sie eine Welt zusammengebrochen, sagt die Verwaltungsangestellte.

Fotografie als Therapie gegen Kummer

Auf einer Mutter-Kind-Kur sei sie darin bestärkt worden, etwas zu finden, das ihr guttue. So habe sie begonnen die Ostsee zu fotografieren. Anfangs mit schlechtem Gewissen: „Ich musste erst lernen, dass es wichtig ist, etwas für mich und meine Seele zu tun. Ein Hobby zu haben, ist meine Therapie gegen Kummer und mein Ausgleich zum Berufsalltag. Nur wenn es mir als Mutter gut geht, kann ich auch für meine Kinder da sein.“

Bildergalerie: Fotos als Therapie von Anke Hanusik

Zur Galerie Die Hobby-Fotografin Anke Hanusik zieht es in die Natur. Immer wieder sind es die Ostsee und die vorpommersche Natur, die sie in ihren Bildern festhält.

Seitdem wird Anke Hanusik kontinuierlich professioneller. Von einem Berufsfotografen habe sie gelernt manuelle Einstellungen an der Kamera vorzunehmen. Seitdem arbeite sie mit Langzeitbelichtungen und schaffe es ganz ohne Nachbearbeitung, goldene Sonnenuntergänge und dramatische Himmel in Szene zu setzen, erzählt die zweifache Mutter.

Nach Eichhörnchen nun Eisvogel

Eine Schönwetter-Fotografin ist Hanusik dabei keineswegs. Sie sei bei jeder Witterung unterwegs. Schon im Voraus überlege sie sich, wohin sie der nächste Ausflug führen könnte – meist begleitet von ihrer 16-jährigen Tochter Danica. „Das ist mein Highlight der Woche. Im Auto haben wir Zeit, uns in Ruhe zu unterhalten, und vor Ort hilft meine Tochter mir bei beim Tragen der Technik und Requisiten.“

Sie versuche, die Touren so zu planen, dass sie den Sonnenuntergang erlebe. Wenn der aber nicht so malerisch ausfalle, dann habe sie auch mal eine Laterne dabei oder eine Glaskugel, in der sich die Landschaft spiegelt.

Die Sonnenblume zwischen Vietlipp und Klevenow durch die Glaskugel von Anke Hanusik, die sie gern als Requisite einsetzt. Quelle: Anke Hanusik

Jedes Jahr setze sie sich ein Ziel, so Hanusik. In diesem Jahr sei es ein Eichhörnchen gewesen, das sie unbedingt einmal fotografieren wollte. Es gelang ihr nach einigen Anläufen. Im kommenden Jahr hoffe sie, einen Eisvogel in der Natur zu erwischen. Geübt habe sie schon: Im Grimmener Tierparkt lebt der Lachende Hans – ein Vertreter der Familie der Eisvögel.

Mehr zur Fotografin Anke Hanusik ist Jahrgang 1978, sie lebt und arbeitet in Grimmen. Die Verwaltungsfachangestellte ist Mutter von einem Sohn (8) und einer Tochter (16). Aktuelle Fotos veröffentlicht sie regelmäßig auf dem Sozialen Netzwerk Instagram unter der Adresse: www.instagram.com/anke.gmn

