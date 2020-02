Eine Leidenschaft für die Gartenarbeit 

Grimmen

Bärbel Orlowski lebt seit 2017 in einer Trainingswohngruppe der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden in Grimmen. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist schön, dass wir in einer Wohngruppe mit fünf Leuten leben – die Geselligkeit ist mir sehr wichtig“, sagt die 58-Jährige. In der Dorfgemeinschaft ist sie in der Hauswirtschaft tätig. Doch in ihrer Freizeit hat Bärbel Orlowski eine ganz große Leidenschaft – die Gartenarbeit. „Wir haben uns auf dem Gelände unserer Wohngruppe einen kleinen Garten angelegt und bauen dort Erdbeeren, Zwiebeln und Salat an. In den Sommermonaten halte ich die Beete immer sauber und pflege die Pflanzen“, beschreibt sie. Einmal in der Woche geht es zudem ins SOS-Familienzentrum, wo die 58-Jährige einen Nähkurs belegt. „Handarbeit mache ich sehr gerne. Im Kurs lernt man immer wieder etwas Neues dazu“, sagt sie.

Von Raik Mielke