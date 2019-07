Hohenwieden / Bretwisch

In den Gärtnereien der Region hat die heißeste Phase der Ernte begonnen. Insbesondere die Tomaten holen in diesen Tagen den eher verhaltenen Start in die Saison auf. Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte zwei Bio-Gärtnereien. Alleine in den Gewächshäusern der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden und des Bio-Gemüse-Konzepts Kampe in Bretwisch wachsen über 50 verschiedene Tomaten-Sorten.

1000 Tomaten-Pflanzen wachsen in der SOS-Dorfgemeinschaft

Die studierte Agrarwissenschaftlerin Frauke Eggert erlebt ihre erste Saison in der Gärtnerei der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden. „Ich habe in Neubrandenburg studiert und arbeitet seit Januar hier in der Dorf-Gärtnerei“, erzählt die 34-Jährige.

In der Dorfgemeinschaft sorgen 20 Leute für eine gelungene Ernte. „Neben einigen wenigen Fachkräften sind dies in erster Linie Menschen mit Behinderungen, die bei uns eine Gesamtfläche von 2,5 Hektar bewirtschaften“, informiert Frauke Eggert. Besonders beliebt sind die Tomaten aus Hohenwieden. „Wir haben in diesem Jahr 17 verschiedene Sorten angebaut und setzen hierbei auf Bewährtes“, sagt die Agrarwissenschaftlerin und erklärt: „In den vergangenen Jahren haben wir die verschiedensten Sorten ausprobiert und bei diesen 17 Sorten gab es das beste Feedback unserer Kunden.“ Die Ernte hat gerade erst so richtig begonnen. „Wir müssen insbesondere die Tomaten sehr intensiv beobachten. Auch dieses Jahr ist erneut ein sehr trockenes. Ohne eine regelmäßige Bewässerung würde es nicht funktionieren. Zudem hatten wir bereits Tage mit Temperaturen deutlich über der 30 Grad-Marke. Dann ist eine ausreichende Luftzirkulation in den Gewächshäusern von sehr großer Bedeutung“, beschreibt Frauke Eggert und erklärt: „Wir liefern unsere Ernte bis nach Berlin. Zu unseren Abnehmern gehören Hotelketten. Zudem sind wir aber auch auf Märkten mit unseren Produkten präsent.“

Einer der Betreuten, der aktuell mit der Ernte der Tomaten beschäftigt ist, ist der 51-jährige Torsten Abs. Und der erfahrene Mitarbeiter der Gärtnerei hat bei den vielen verschiedenen Sorten für sich einen klaren Favoriten ausgemacht. „Mir schmeckt die ’Ruthje’ besonders gut. Dies ist eine sehr ertragreiche und fruchtig-süße Cocktailtomate“, erzählt er.

Heike Beyer, Betreute der SOS-Dorfgemeinschaft sorgt für Nachschub: Hier pikiert sie gerade die Grünkohl-Pflänzchen. Quelle: Raik Mielke

In der SOS-Dorfgemeinschaft setzt man auf einen klaren Anbauplan. Neben den Tomaten werden in Hohenwieden seit Wochen frisches Feingemüse, Salate und Kräuter geerntet. „Zudem wachsen je nach Erntefolge auf unseren Feldern immer wieder Kleegrasgemische. Diese nutzen wir, um dem Boden regelmäßig Nährstoffe in Form eines natürlichen Düngers zuzuführen.

Zu den langjährigen Mitarbeiterinnen in der Gärtnerei der SOS-Dorfgemeinschaft zählt auch Heike Beyer. Die 51-jährige Betreute mag am liebsten die kleinen, aber enorm wichtigen Arbeiten. Gerade erst hat sie Hunderte Grünkohl-Pflanzen pikiert. Denn während auf den Feldern und in den Gewächshäuser schon fleißig geerntet wird, pflanzen die Bewohner auf freien Flächen schon wieder neue Gemüsepflanzen aus.

Bio-Gärtnerei Kampe : Bereits im Januar gingen die Vorbereitungen los

Drei Meter hoch sind die Tomatenpflanzen in der Bio-Gärtnerei Kampe in Bretwisch. Kein Zufall, denn die Vorbereitungen auf die Tomaten-Saison starten bereits in der ersten Januar Woche. „Dann kommen die Samen in die Erde und die Aufzucht der Pflanzen beginnt“, erklärt Hans Kampe. Neben vielen Privatkunden, die sich im Frühjahr ihre Pflanzen direkt in der Bio-Gärtnerei kaufen, finden 2600 Pflanzen den Weg direkt in die eigenen Gewächshäuser. Durch eine Bodenheizung kann es in Bretwisch schon im April so richtig losgehen.

„In diesem Jahr war der April aber insbesondere in der Nacht deutlich kälter als im Vorjahr“, erklärt Hans Kampe und beschreibt: „Folglich waren auch wenige Bestäuber unterwegs, sodass es bei den ersten beiden Rispen schon deutliche Ausfälle gab.“ Doch inzwischen läuft die Ernte auf Hochtouren. „Eine Tomate ist mit 20 Grad Celsius sehr zufrieden. Viel wärmer muss es gar nicht sein“, sagt der Betreiber der Bio-Gärtnerei und erklärt: „Bei zu hohen Temperaturen kommen dann auch Schädlinge ins Spiel. Wir setzen hierbei auf den Einsatz von Nützlingen und müssen so nicht spritzen und haben die Situation bis dato im Griff.“

Bastian Witt bei der Ernte: In der Bio-Gärtnerei Kampe in Bretwisch gibt es 2600 Tomatenpflanzen. Quelle: Raik Mielke

In diesem Jahr wachsen 34 verschiedene Sorten in den Gewächshäusern. „Jede Tomate hat einen anderen Verwendungszweck. Die eine ist ganz einfach zum Naschen da. Andere eignen sich perfekt für Soßen oder Salate“, sagt Hans Kampe. Und diese Vielfalt schätzen seine Kunden. „Der überwiegende Teil meiner Kundschaft kommt aus der Gastronomie“, betont er.

Und auch neue Sorten haben 2019 den Weg in die Gewächshäuser in Bretwisch gefunden. „Wir haben beispielsweise die BASG Tot-Rus. Dies ist ein verbessertes Ochsenherz, also eine Fleischtomate, die bei den Kunden sehr gut ankommt“, freut er sich.

Auf dem weitläufigen Areal wachsen zudem beispielsweise Kohl, Möhren, Rote Beete, verschiedenste Kräuter oder Kürbisse. Und die Trockenheit ist auch in Bretwisch ein sehr einflussreicher Faktor. „Seit Anfang April bewässern wir nahezu durchgängig“, sagt Hans Kampe und meint: „Aber das ist eben Natur pur. Man muss sich jedes Jahr aufs Neue auf die Gegebenheiten einstellen.“

Raik Mielke