Grimmen

Die Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen rückten in diesem Jahr bereits zu 116 Einsätzen aus – und dies als Ehrenamtler. Doch die Einsatzkräfte investieren noch weitaus mehr Zeit ihrer Freizeit, um für die Sicherheit in der Trebelstadt zu sorgen. In dieser Woche fand eine Ausbildung der Führungskräfte statt. Gezielt ging es hierbei um die Besichtigung verschiedener städtischer Objekte und Firmenanlagen.

Wehrführer Clasen: „Wissen, wo sich Gefahrenquellen befinden“

„Neben dem klassischen Einsatz und der Ausbildung unserer Kameraden auf die verschiedensten Einsatzszenarien geht es bei uns immer wieder auch darum, sich im gesamten Stadtgebiet gut auszukennen, um im Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein“, erklärt Grimmens Wehrführer Olaf Clasen. In Corona-Zeiten waren diese vorbereitenden Maßnahmen über Monate hinweg nicht möglich gewesen. Dabei zählt im Notfall jede Sekunde und jeder Handgriff muss sitzen. „Wir haben uns in dieser Woche gemeinsam mit der Führungsgruppe die Einsatzdokumente auf dem Führungsfahrzeug angesehen“, erklärt Clasen. Hierbei geht es unter anderem darum, feste Anfahrtswege zu den verschiedensten Objekten festzulegen und sich über Zugänge zu den Gebäuden zu informieren.

Brandmelder in Verwaltungsgebäude angeschaut

In der Grimmener Altstadt schauten sich die Feuerwehrleute dann die neu sanierten Verwaltungsgebäude an. „Vor Ort ging es insbesondere um die dort installierten Brandmeldeanlagen“, erklärt der Wehrführer der Stadt.

Anschließend besuchten die Feuerwehrleute drei Betriebe der Stadt und schauten sich detailliert in den Räumlichkeiten, aber auch im Außenbereich um. „Wenn in einem industriellen Unternehmen ein Brand ausbricht, müssen wir genau wissen, was unsere Einsatzkräfte erwartet. Konkret ist es wichtig, darauf vorbereitet zu sein, wo sich mögliche Gefahrenquellen befinden. Dieses Wissen brauchen wir, um den Einsatz dann schnell und zielführend koordinieren zu können“, beschreibt Clasen.

Zudem schauten sich die Feuerwehrleute in diesem Zuge nochmals an, wo im Ernstfall Wasserentnahmestellen sind und wie man sich mit den Einsatzfahrzeugen bestmöglich positionieren kann. „Wir werden diese Objektbesichtigungen zur Einsatzvorbereitung in den kommenden Monaten wieder häufiger in unseren Ausbildungsplan mit aufnehmen“, betont Olaf Clasen.

Von Raik Mielke