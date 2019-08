Grimmen

In Grimmen, Kandelin, Brandshagen, Abtshagen, Horst und Grammendorf wurden am 10. August insgesamt 236 Jungen und Mädchen feierlich in den Grundschulen aufgenommen. In insgesamt 13 ersten Klassen lernen sie nun das Lesen, Schreiben und Rechnen.

Die Grimmener OZ-Redaktion zeigt alle Gruppenbilder der neuen ersten Klassen aus Grimmen und Umgebung am Mittwoch und Donnerstag – in der gedruckten Ausgabe und online.

An den Grundschulen in Brandshagen und Abtshagen wurden jeweils zwei Klassen eingeschult. An der „Kleinen Grundschule auf dem Lande" in Horst waren es 18 Mädchen und Jungen.

Mädchen und Jungen drei erster Klassen der Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander" und zwei der „Dr. Theodor Neubauer" feierten am 10. August Einschulung. In Kandelin wurden 31 Kinder eingeschult, in Grammendorf 19.

Von Anja Krüger