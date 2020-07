Grimmen

Nach den Sommerferien kehrt in den Klassenzimmern der Stadt Grimmen wieder Normalität ein. Zwar gebe es noch strenge Hygieneregeln, doch in der Grundschule „Friedrich-Wilhelm-Wander“ werden die Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder nach einem ganz normalen Stundenplan unterrichtet. 20 Kinder besuchen ab Montag die erste Klasse, elf werden in der Förderklasse eingeschult.

Der Unterricht in der Grundschule „Friedrich-Wilhelm-Wander“

Die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Schacht erklärt die Abläufe an der Schule in Zeiten der Corona-Pandemie: „Wir werden auch wieder Sport unterrichten können. Vornehmlich soll dieser draußen stattfinden.“ Die Kinder dürfen nach den großen Pausen nur innerhalb ihres Klassenverbandes zu ihren Unterrichtsräumen gehen und nach jeder Stunde werden die Räume gründlich gelüftet.

Außerdem achten die Lehrer darauf, dass die Klassenräume so wenig wie möglich gewechselt und die Schüler von ihren Stammlehrern unterrichtet werden. Singen sei im Musikunterricht hingegen nach wie vor nicht erlaubt. Ein Mund-Nasen-Schutz sei kein Muss, aber natürlich vollkommen legitim, informiert Kerstin Schacht, die froh ist, dass die Schulgebäude groß sind und der Abstand somit immer eingehalten werden kann.

Die Einschulung

Während es im Schulalltag nur noch wenig Einschränkungen gibt, verläuft die Einschulungsfeier am Sonnabend komplett anders als in den Jahren zuvor. In zwei Durchgängen erwarten die Lehrer ihre neuen Schüler nicht wie sonst in der Sporthalle der Wanderschule, sondern im großen Kulturhaus „Treffpunkt Europas“. „Dort haben wir genügend Platz, um den Abstand wahren zu können.“ Kerstin Schacht wünscht sich, dass die Teilnehmer der Feierstunde einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, wenn sie zu den Plätzen im Saal gehen. Am Platz angekommen, könne der Schutz abgenommen werden. Sechs Gäste dürfe jedes Kind mitbringen.

Das Programm, das traditionell von den frisch gebackenen Zweitklässlern einstudiert wird, fällt in diesem Jahr kürzer aus als gewohnt und Blumen dürfen die Kinder sich auch nicht gegenseitig überreichen. „Trotzdem wird es schön und feierlich“, ist sich Kerstin Schacht sicher. Ihren Klassenraum werden die Abc-Schützen dann erst am Montag sehen können und nicht, wie es traditionell üblich ist, am Tag der feierlichen Einschulung.

Der Unterricht in der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer “

Auch in der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ wirbelt Corona den Alltag nur noch bedingt durcheinander. Auch hier heißt es von Schulleiterin Birgit Mietzner: „Es fallen keine Unterrichtsstunden mehr aus und die Kinder werden wieder in ihrem Klassenverband unterrichtet.“ Nach der langen Zwangspause zähle für sie jede Woche. Und für die Kinder sei der normale Unterricht auch sehr wichtig.

„Er gibt Stabilität zurück – auch den Eltern.“ Alle Kollegen an der Schule seien arbeitsfähig und auch sehr guter Dinge. Auf Distanzunterricht werde verzichtet. „Unsere Schule ist frisch geputzt, glänzt und wir freuen uns sehr auf unsere Schüler.“

Der Sportunterricht werde, genau wie in der Wander-Schule, vornehmlich im Freien stattfinden. „Es gibt aktuell nur einen Wermutstropfen: Für das gemeinsame Singen müssten wir sehr viel Platz vorhalten, deswegen müssen wir darauf leider verzichten.“ Auch der Chor, den Birgit Mietzner leitet, muss noch in der Corona-Zwangspause schweigen.

Die Einschulung

Die Einschulungsfeier am Sonnabend findet auf dem Außengelände der Neubauer-Grundschule statt. Nur bei schlechtem Wetter ziehen die neuen Schüler und ihre Familien in die Sporthalle um. Die sei groß genug, um Abstand einzuhalten. In zwei Gruppen werden die Abc-Schützen empfangen. Jedes Kind dürfe so viele Gäste mitbringen, wie es möchte. „Das war eine Herzensangelegenheit von mir“, sagt die Schulleiterin.

