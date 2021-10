Eintopf und Gartenzeit – So kombinieren sie diese Zutaten zu einem gelungenen Abend 

Grimmen

Eintopfwetter und Gartenzeit – wie passt dies denn zusammen? Ganz einfach: Jetzt wo es in den Abendstunden zeitweise schon wieder richtig kühl wird und man sich in eine dickere Jacke oder einen flauschigen Pullover hüllt, um auch die Abenddämmerung noch im Freien erleben zu können, braucht es hin und wieder ein wärmendes Getränk oder eben eine warme Speise.

Und ganz ehrlich: Im heißen Sommer habe ich zumindest nicht so das Bedürfnis nach einem warmen Eintopf. Aber gerade jetzt im Herbst ist dies ein ganz anderer Schnack. Mit Freunden die Feuerschale anheizen, ein Dreibein mit einem daran hängenden Kessel platzieren und los geht der gemütliche Abend. Gemeinsam die Zutaten für einen Bauerntopf schnippeln, die Zeit am wärmenden Feuer genießen und anschließend noch etwas Leckeres essen – so macht auch die Übergangsjahreszeit doch richtig Laune. Ich kann Ihnen dieses Erlebnis nur empfehlen. Und glauben Sie mir: Der Eintopf der in aller Ruhe über dem Feuer brutzelt, schmeckt viel besser als jener von der Herdplatte. Und garantiert ist hierbei zudem ein unvergesslicher Abend für die ganze Familie. Na – Hunger aufs Wochenende bekommen?

Von Raik Mielke