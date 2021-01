Einwohner besorgt: Wolf spaziert durch Negast und Stralsund

Negast/Stralsund

Ein Tier, das wir in unserer Region eigentlich nur noch aus dem Märchen kannten, erobert sich offenbar langsam Vorpommern zurück – der Wolf. Im Februar 2018 und im März 2020 wurden bereits einzelne Tiere in und um Stralsund gesichtet. Seit einigen Tagen scheint der Wolf hier wieder seine Runden zu drehen. Florentine Mailahn aus Negast ist sich nämlich ganz sicher, am Montag einen Wolf gesehen zu haben.

Negasterin bekam Riesenschreck

MFlorentine Mailahn (64) war auf dem Radweg von Stralsund nach Negast zu Fuß unterwegs und erblickte den Wolf. Quelle: Stefan Sauer

„Ich hatte mein Auto zur Reparatur gebracht und bin von Stralsund zu Fuß nach Negast gegangen, schön auf dem Radweg entlang. Als ich in Negast gerade den Jagdhof hinter mir gelassen hatte, sah ich auf einmal das Tier, das genau am Eingang zum Wohngebiet stand. Im ersten Moment denkt man ja, dass da ein Hund unterwegs ist und Herrchen gleich hinterher kommt. Aber dann schaute ich genau hin und sah die langen Beine. Das Tier bewegte sich mit dem für einen Wolf typischen tanzenden Gang“, berichtet die 64-Jährige und gesteht, dass ihr das Herz in die Hose gerutscht ist. „Der schien keine Angst zu haben vor mir...“

Letzte Wölfe wurden in der Region 1952 geschossen Im 18. Jahrhundert galt der Wolf in Vorpommern als ausgerottet. Man hatte die Region radikal gesäubert, wie es damals hieß. Dabei gab es sogar Geld für den Abschuss der Tiere. Erst nach dem 2. Weltkrieg sind wieder Tiere aus Polen und Russland zu uns gekommen. Allerdings hatte bis 1952 auch den letzten Wolf erschossen. Weil die Wölfe viele Rehe gerissen hatten, sagte die DDR diesen Raubtieren besonders den Kampf an. So hat man bis Ende der 50er-Jahre 21 geschossen oder mit Fallen erlegt. In anderen Quellen ist die Rede davon, dass bis zur Wende noch einmal 24 Wölfe zur Strecke gebracht wurden. Zum vorliegenden Fall in Negast sagt der Landkreis, dass dieser Fall weiter beobachtet werden muss und weitere Infos benötigt werden: Wie weit war der Wolf entfernt? Gab es dort möglicherweise Abfälle (im Sinne von Futter, dass das Tier angelockt haben könnte)? Ist der Wolf dann beim Anblick von Menschen geflüchtet? War das Tier möglicherweise krank? Erst wenn sich derartige Annäherungen an Menschen auf unter 30 Meter von diesem Tier (Fotos wären sehr nützlich) häufen, würde sich möglicherweise ein erhöhtes Gefahrenpotenzial ergeben, das Maßnahmen erfordert – als Erstes das Vergrämen oder ganz am Ende einer Eskalationskette die Entnahme. Kein Mensch dürfe zu Schaden kommen. Sichtungen von Wölfen bitte melden, und zwar der Unteren Naturschutzbehörde bzw. dem Landkreis – am besten mit Foto, genauem Ort, Datum, Uhrzeit, Informationen zum Verhalten des Wolfes wie Flucht, Scheu vor Menschen und Entfernung zu menschlichen Siedlungen. iso

Muss erst was passieren?

Sie hatte schon im Vorfeld davon gehört, dass in der Nachbargemeinde ein Wolf gesehen wurde. War es derselbe? „Ich habe dann bei verschiedenen Stellen angerufen. So auch beim Bürgerservice des Landkreises.“ Alle wären sehr nett gewesen, aber niemand hatte eine Lösung parat. Doch Florentine Mailahn, die in Negast mit Versicherungsagentur und Kosmetikstudio gleich zwei Gewerbe betreibt, macht sich Sorgen. „Was ist denn, wenn der Wolf ein Kind angreift? Wenn etwas passiert, ist das Geschrei groß, aber soweit muss es doch nicht kommen“, findet die Unternehmerin.

Video über Wolf in Stralsund bei WhatsApp

Glaubt man einem Video, das gerade bei WhatsApp die Runde macht, ist so ein Tier auch in Stralsund gesehen worden. Eine Kamera hatte den grauen Vierbeiner in der Bauhofstraße gefilmt. Außerdem verbreitete sich im Landkreis die Nachricht von gerissenen Schafen und einer vom Wolf angegriffenen Kuh in der Nähe von Zarrendorf. Was da dran ist und ob es sich um ein und dasselbe Tier handelt, weiß man nicht, zumindest gibt es keine behördliche Bestätigung.

Kurz hinter dem Jagdhof stand der Wolf. Quelle: Stefan Sauer

„Wir Jäger können da erst mal gar nichts machen, denn der Wolf unterliegt nicht dem Jagdrecht. Außerdem steht er auf der Roten Liste der EU“, sagt Ingo Reichelt, Chef des Jagdverbandes Nordvorpommern, und schiebt hinterher: „Hinter diesem Schutzstatus verstecken sich viele. Aber wir Jäger sehen das Thema Wolf schon problematisch. Unserer Meinung nach wäre es langsam mal an der Zeit, über ein Wolfs-Management für Mecklenburg-Vorpommern nachzudenken und auch zu diskutieren.“ Und diese Debatte müsse von allen Seiten, also Naturschützern, Behörden und Jägern, sachlich und unaufgeregt geführt werden.

Hegering will einbezogen werden

Ähnlich sieht es Richard von Drehle vom Hegering Borgwallsee. „Uns bezieht keiner mit ein. Dabei wären wir ja wichtiger Partner, um einen eventuellem Problemwolf nachzuweisen. Aber wenn dann wirklich ein Rotkäppchen, 9 Jahre alt, vom Wolf getötet wird, was dann?“ Für den Jäger ist das weitere Vorgehen klar: „Wenn der Wolf da ist, gut, aber dann müssen wir auch über eine Obergrenze reden. Und wenn es wirklich einen Problemwolf gibt, muss auch gehandelt werden. Aber wir Jäger haben da nichts zu entscheiden“, so der Mann aus Lüssow.

Untere Jagdbehörde braucht mehr Infos

Auch am neuen Aussichtsturm in Negast am Borgwallsee soll der Wolf schon gesehen worden sein. Quelle: Stefan Sauer

Entscheidungen zumindest vorbereiten kann die Untere Jagdbehörde, und die sitzt im Landkreis. „Die konkreten Sichtungen in Negast sind uns jetzt durch die Anfragen bekannt. Um zu entscheiden, ob es sich wirklich um einen Problemwolf handelt, brauchen wir mehr Informationen, genaue Daten und vielleicht Fotos. Wer so etwas hat, kann sich gern an uns wenden“, sagt Olaf Manzke. Der Sprecher der Kreisveraltung Vorpommern-Rügen sagt nach Rücksprache mit der Jagdbehörde, die dem Ordnungsamt unterstellt ist, dass man zunächst versuche würde, den Wolf zu vergrämen. „Nur wenn wirklich festgestellt wird, dass das Tier keine Angst vor dem Menschen hat und somit für uns zur Gefahr wird, würde man den Wolf entnehmen. Da geht die Sicherheit ganz klar vor.“

Entnehmen heißt: abschießen. Dies ist seit Anfang 2020 nach einer neuen Bundesverordnung möglich. Olaf Manzke bestätigt zudem, dass in der Vergangenheit immer mal wieder Wölfe auf dem Festland gesehen wurden, nur auf der Insel Rügen gab es noch keine solche Meldungen. „Ich denke, wir werden mit dem Wolf leben müssen...“

Insgesamt lebten in MV laut Ministerium zuletzt sieben Rudel und zwei Wolfspaare, die meisten davon im Südwesten des Landes. Drei Wolfsrudel hätten Ende 2019 Nachwuchs gehabt. Erstmals wurden September 2019 in den Rudeln im Müritz-Nationalpark, bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Jasnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Welpen bestätigt worden.

Von Ines Sommer