Grimmen

Dieser Montag, der 11. Januar, sollte der Tag sein, an dem Ladenbesitzerin Kati Eberhardt ihr Modegeschäft am Grimmener Marktplatz wieder öffnen sollte. Doch das änderte sich: Der Lockdown ging in die zweite Runde. Ihr Laden „My Instyle“ bleibt weiterhin geschlossen. Die Bäckerfiliale gegenüber oder die Käsetheke drei Häuser weiter jedoch nicht – nein, diese dürfen öffnen. Ein Zustand, der so einige Grimmener Gewerbetreibende nicht loslässt.

Die Selbstständige führt zwei Kleidungsgeschäfte. Eines in Zingst und eines in Grimmen. Zumindest in ihrem Zingster Geschäft hat sie es geschafft Plakate in die Schaufenster zu hängen: „Wir machen auf_merksam“, steht auf den knallgelben Zetteln geschrieben. Eine landesweite Aktion, die auf die prekäre Lage der Gewerbetreibenden hinweisen soll. Nicht zu verwechseln mit der Bewegung „Wir machen auf“, die am 18. Januar geplant ist. Hier wollen Ladenbetreiber die Geschäfte entgegen aller Vorschriften öffnen. Es droht ihnen eine Strafe bis zu 25 000 Euro.

Die landesweite Aktion „Wir machen auf_merksam“ soll auf die prekäre Lage der Gewerbetreibenden hinweisen. Kati Eberhardt, Geschäftsführerin des Modeladens „My Instyle“ (Grimmen und Zingst) hat die Plakate in Zingst ausgehangen. Quelle: Lena-Marie Walter

Plakataktion als ein Hilfeschrei

„Es ist ein Hilfeschrei“, sagt Kati Eberhardt, um nicht das aufgeben zu müssen, was die junge Frau sich in den letzten 15 Jahren aufgebaut hat. Damals habe sie nichts gehabt, war arbeitslos: „Wir stecken dort so viel Herzblut und Leidenschaft hinein. Es ist schlimm, mit anzusehen, wie viel Läden jetzt Insolvenz anmelden. Da blutet mir das Herz“, so die Chefin.

Die Bewegung „Wir machen auf“, betrachtet sie eher skeptisch: „Es will keiner aufmachen. Die Strafe kann man nicht zahlen und die Kunden würden vermutlich gar nicht kommen.“ Stattdessen setze sie auf Online-Bestellungen. Die Fotos ihrer neuen Ware veröffentlicht Kati Eberhardt auf ihrer Facebook-Seite. Die Kunden können die Einzelhändlerin entweder anschreiben oder anrufen, um zu bestellen.

Viele Ladenbetreiber in der Grimmener Innenstadt informieren ihre Kunden über Botschaften in den Schaufenstern. Quelle: Lena-Marie Walter

Lockdown erfordert Umdenken bei Einzelhändlern

Viele Geschäfte in der Grimmener Innenstadt handhaben es auf die gleiche Weise. Der Deko-Laden „Sniksnak“ gehört Anke Wiegert. Auch sie ist jederzeit für ihre Kunden erreichbar und erfüllt auf Nachfrage die Wünsche ihrer Kunden. Die Ware übergibt sie an der Tür. Ein Online-Handel kam für sie bislang noch nicht in Frage: „Man müsste schauen, ob sich der Aufwand und die Verpackungs- und Versandkosten lohnen“, sagt sie. Sollte der Lockdown noch länger anhalten, müsse auch sie über eine solche Alternative nachdenken.

Die Protestaktion „Wir machen auf“ betrachtet auch Anke Wiegert zwiegespalten: „ Grimmen ist nicht so groß. Wenn zwei, drei Läden aufmachen, ist immer noch die Frage, ob die Kunden das überhaupt in Anspruch nehmen. Zumindest hier in der Kleinstadt würde sich das nicht rentieren“, so die Einzelhändlerin.

Sie selbst würde das Risiko aufgrund der hohen Strafe nicht eingehen. Die Gesetzeslage kann die Frau dennoch nicht nachvollziehen: „Wieso geht es nicht, dass man zwei oder drei Kunden in kleine Geschäfte rein lässt und dann abschließt? Beim Bäcker stehen auch Leute an. Das kann ich nicht verstehen.“

40 Kunde stoppen keine Pandemie

Auch Frank Steffen, Geschäftsführer der Buchhandlung Steffen in Grimmen, kann diese Regelung nicht nachvollziehen. „Ich glaube nicht, dass durch meine 40 Kunden am Tag in Grimmen, die Zahlen heruntergehen“, sagt er. Vor allem an nicht, wenn die Menschen sich dafür im Supermarkt treffen: „Ein Supermarkt mit 3 000 Kunden am Tag darf von Lebensmitteln, über CDs bis hin zu Büchern alles verkaufen. Ich nicht.“ Stattdessen habe er in den vergangenen zehn Monaten der Pandemie seine fünf Geschäfte bereits drei Monate geschlossen lassen müssen. Die 15 Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit.

Bei Frank Steffen macht das Online- und Abholgeschäft circa 10 Prozent des üblichen Umsatzes aus. Immerhin etwas, doch für den Chef ist das kein Zustand: „Ich kann auch ein Brot weniger essen, das ist kein Problem. Im Moment sind es aber meine Mitarbeiter, die darunter leiden.“ Umso mehr sind viele Grimmener Händler vor allem ihren Stammkunden in diesen Zeiten dankbar.

Von Lena-Marie Walter