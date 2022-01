Langsdorf

Nun ist endgültig Schluss. Gisela Urlaub bedankt sich bei ihren treuen Kunden und verabschiedet sich in den Ruhestand. Das beliebte Eis aus Langsdorf wird es nicht mehr geben.

„Es bleibt definitiv zu“, sagt die mittlerweile 75-Jährige. Während des Winters hatte Gisela Urlaub ihren Eisladen an der Landesstraße in Langsdorf sowieso nicht geöffnet, aber in diesem Jahr werden Eisliebhaber aus Grimmen, Bad Sülze, aus Grammendorf und Tribsees umsonst vor ihrer Tür halten. „Wir öffnen nicht mehr. Ich habe das all die Jahre gern gemacht, aber jetzt will ich ruhiger treten“, sagt sie.

Gesundheitlich sei aber alles okay bei ihr, beruhigt sie die Kunden, die sich vielleicht Sorgen um sie machen. Aber einmal müsse eben Schluss sein. Das war ihr all die Jahre klar. Und auch, dass es keinen Nachfolger für die Eisdiele geben wird. Lange Schlangen vor ihrem Wohnhaus direkt an der Straße sind nun Geschichte. Und in manchen Haushalten der Umgebung werden vielleicht sogar Plastebehälter, die jahrelang genutzt wurden, um den Eisgenuss aus Langsdorf nach Hause zu holen, entsorgt.

Erfolgreich beim OZ-Eisdielentest

Gleich mehrfach gewann die Langsdorfer Eisdiele beim OZ-Eisdielentest den regionalen Ausscheid und schaffte es unter die Top 10 in Mecklenburg-Vorpommern – zuletzt im vergangenen Jahr. „Manche Kunden kenne ich schon jahrelang. Jedes Mal wenn sie an die Küste fahren, kommen sie vorbei. Wenn ich höre, wie sie sich freuen, ihr Eis zu bekommen, baut mich das auf“, hatte sie damals gesagt. Aber auch dabei hatte sie bereits davon gesprochen, sich so langsam in den Ruhestand zu verabschieden.

Beliebt war die Kult-Eisdiele wegen des leckeren Softeises. „Wie zu DDR-Zeiten“, schwärmten die Kunden. Das kam nicht von ungefähr – die Eismaschinen hatte Gisela Urlaub nämlich gleich nach der Wende gekauft. Und sie haben durchgehalten wie ihre Besitzerin. Das Geheimnis: Sie schlugen das Eis nicht ganz so sahnig wie die modernen Maschinen und das liebten die Langsdorfer Kunden. „Diese Maschinen gehen jetzt mit mir in den Ruhestand“, sagt sie. Nie hätte sie sich träumen lassen, dass sie mit ihnen so viele Jahre lang Eis machen würde.

Schokolade und Vanille waren beliebteste Eissorten

Die Klassiker Vanille und Schoko waren bei ihr besonders beliebt. Außerdem gab es immer wieder wechselnde Fruchteissorten. Besonders begehrt waren Erdbeere, Heidelbeere, Mandel und Kaktusfeige.

Nachdem Gisela Urlaub sich für den Ruhestand entschieden und ihre Tochter aktiv geworden war und den Abschied ihrer Mutter von der Eisdiele über soziale Medien verkündet hatten, bekam die Langsdorferin viele Anrufe: „Wieso wollt ihr nicht weitermachen?“, lauteten viele der Anfragen.

Gute Wünsche für die Zukunft

Vor allem waren es gute Wünsche, die die Langsdorferin erreichten. Die Kunden seien traurig, gönnen ihr aber den Ruhestand. „Das war das tollste Eis ... Sie hat sich den Ruhestand verdient ... Ich gönne ihr den Ruhestand ... Alles Gute und eine schöne eisfreie Zeit“, sind einige der Wünsche, die ihr die Eisliebhaber der vergangenen Jahre per Facebook mit auf den Weg geben. Und auch Urlauber, die nur ein- oder zweimal im Jahr in Langsdorf vorbeikommen, bekunden, dass sie das Ritual, noch auf der Hinfahrt mit einem Eis von Gisela Urlaub ihren Urlaub zu beginnen, vermissen werden.

„Ich denke, es werden auch künftig immer mal wieder Leute, die noch nichts von der Schließung gehört haben, bei uns vor der Tür stehen und auf ein Eis hoffen“, sagt Gisela Urlaub. Sie selbst wird dann vielleicht in ihrem Garten sein, plant sie. Denn schließlich habe man auf dem eigenen Grundstück immer noch genug zu tun. „Und wenn nicht, kann ich mich ja von der Sonne bescheinen lassen“, sagt sie.

