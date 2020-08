Elmenhorst

Es ist ein Vorentwurf für die geplante Fotovoltaik-Anlage in Elmenhorst, den Bürgermeister Rudi Wendorf bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung vorstellte. Doch Freude löste er bei den Anwohnern nicht aus. Im Gegenteil.

Auf einer 13,5 Hektar großen, gepachteten Fläche der Agrargesellschaft Elmenhorst möchte der Investor aus Schleswig-Holstein die Module aufstellen. 1300 Meter in Richtung Zarrendorf und 110 Meter breit soll die Anlage werden, künftig Sonnenstrahlen einfangen und in Energie umwandeln. Sieben Millionen Euro lässt sich der Investor das Projekt kosten. Umgeben werden die Module von Hecken, Sträuchern und Bäumen – bis zu fünf Meter hoch sollen diese wachsen. Ob die Fläche zwei Mal jährlich gemäht wird oder Schafe als natürliche Rasenmäher gehalten werden, steht noch nicht fest.

Anzeige

Nur 21 Meter zwischen Anlage und Grundstück

Das Problem: Die Anwohner aus vier Häusern in der Straße Neu Elmenhorst haben unmittelbar freie Sicht auf die sieben Meter breite Einfahrt und die Module, beziehungsweise eines Tages auf die hoch gewachsenen Hecken. Das trübt die Stimmung. Laut Vorentwurf liegen aktuell 21 Meter zwischen einem der Grundstücke und der Fotovoltaik-Anlage.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Gemeindevertretersitzung folgten fünf Anwohner der Einladung des Bürgermeisters. Rudi Wendorf wollte sie persönlich über den geplanten Bau informieren und ihnen auch mitteilen, dass sie ihren Unmut in einer schriftlichen Stellungnahme an das Planungsbüro richten können. „Der Investor versucht, auf unsere Wünsche einzugehen“, sagte Wendorf zwar, doch die Anwohner blieben skeptisch.

Anlage wird videoüberwacht

„Ich möchte zu Bedenken geben, dass kein Gemeindevertreter in diesem Bereich wohnt. Niemand möchte so eine Anlage direkt vor dem Fenster haben und ich bitte Sie, dass Sie in unserem Sinne entscheiden“, sagte eine Elmenhorsterin beispielsweise. Auch dass die Anlage videoüberwacht werden soll, gefiel den Anwohnern nicht. Erst als der Bürgermeister versprach, dass lediglich die Anlage und keinesfalls die privaten Grundstücke über den Bildschirm flimmern, entspannte sich die Stimmung ein wenig.

„Die Gemeinde hat nicht einmal Einnahmen durch die Anlage“, gab eine weitere Anwohnerin zu Bedenken. Da konnte Rudi Wendorf nicht widersprechen, aber er erklärte: „Wir können aber nicht nur rufen, dass wir keine Atomenergie und keine Braunkohle-Kraftwerke wollen. Windräder haben wir ebenfalls abgelehnt. Wir können uns nicht vor allem verschließen. Die Gemeindevertretung unterstützt regenerative Energien.“

Vorentwurf wurde ergänzt

Mit einer Stimmenthaltung beschlossen die Abgeordneten, dem Vorentwurf zuzustimmen und ihn ab sofort im Amt Miltzow öffentlich auszulegen. Auch auf der Homepage des Amtes können Interessierte die genauen Pläne einsehen.

Einige Punkte wollen die Gemeindevertreter aber in einem Schreiben an das Planungsbüro dringend festgehalten und ergänzt haben: Der Investor soll einen Hydranten in unmittelbarer Nähe der Anlage installieren, da von einer erhöhten Brandgefahr ausgegangen werden muss und der nächste Löschteich 380 Meter weit entfernt liegt. Außerdem muss die Befahrbarkeit für die Feuerwehr deutlicher herausgearbeitet werden. Wert legen die Gemeindevertreter auch darauf, dass der Zeitraum der Betriebsdauer der Fotovoltaik-Anlage angegeben wird.

„Wenn das geklärt ist, haben wir aus rein planungstechnischer und inhaltlicher Sicht keine Einwände“, sagte Gemeindevertreterin und Leiterin des Bauausschusses Petra Skorupski. Die Beschlussfassung wurde somit angenommen.

Von Carolin Riemer