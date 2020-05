Elf Grimmener Wollmäuse helfen Kindern aus Dobrusch

Grimmen

Gestricktes, Gehäkeltes und Genähtes für jeweils 20 Mädchen und Jungen lagert in den Räumen der Grimmener Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ beim Grimmener Seniorenbeirat. Die Mitglieder der Gruppe Wollmäuse waren sehr fleißig. Gedacht sind all die Sachen für Kinder aus dem weißrussischen Dobrusch – einem Gebiet, in dem Jahrzehnte nach der Tschernobyl-Reaktorkatastrophe vor allem Kinder aus sozial schwachen Familien noch immer unter den Folgen zu leiden haben.

Normalerweise erholen sich die Jungen und Mädchen im Grundschulalter deshalb einmal im Jahr mit Hilfe des Tschernobylhilfevereins Vorpommern in Grimmen. Doch in diesem Jahr können sie wegen der Corona-Pandemie Grimmen nicht besuchen.

Gestrickt, genäht, gehäkelt

20 Hosen, knapp 40 Pullover, Mützen, T-Shirts, Kleider, Schals, Arm- und Stirnbänder, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erzieher, wurden von den elf „ Wollmäusen“ – alles Seniorinnen, die sich regelmäßig in der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ treffen – gefertigt beziehungsweise aus Spendengeldern gekauft. Und das obwohl seit Wochen die Begegnungsstätte geschlossen ist. „Ungefähr ab Weihnachten haben die Wollmäuse vor allem gestrickt und gesammelt“, sagt Erika Böhle, Vorsitzende des Seniorenbeirates Grimmen. Als es nicht mehr gemeinsam in der Begegnungsstätte ging, hätten sie eben zu Hause weitergemacht. Ein Großteil der Wolle stammt übrigens aus einer Spendenbox im Rewe-Markt am Jarpenbeeker Damm, in der Wollreste extra für diesen Zweck gesammelt werden.

Kleidung für Kinder wird eingelagert

Eigentlich stand beim Besuch der kleinen Weißrussen wieder ein Tag in der Grimmener Gartensparte „Am Wasserwerk“ auf dem Plan, den die Begegnungsstätte traditionell gemeinsam mit den Kleingärtnern für die Kinder organisiert. „Dann sollten die Sachen in einem Rucksack für jedes Kind übergeben werden“, erklärt Erika Böhle. „Und damit die Jungen und Mädchen auch für das Grimmener Naturschwimmbad gut gerüstet sein sollten, haben wir Badesachen für sie gekauft. Auch die landen jetzt erst mal in den großen Kartons und werden weggestellt.“

Ob sie in diesem Jahr noch nach Dobrusch gebracht werden, ist nicht sicher. „Aber im nächsten Jahr kommen bestimmt wieder Kinder zu uns“, ist sich Erika Böhle sicher.

Von Almut Jaekel