Der kürzeste Weg von der Kiesgrube in Hildebrandshagen nach Stralsund führt über Elmenhorst. Das wird den Straßen mittlerweile zu einem unaufhaltbaren Verhängnis. „Die tonnenschweren Lkw beschädigen vor allem die Lange Reihe, die Bookhäger Straße und die Bahnhofstraße in so einem Maße, dass sie bald nicht mehr befahrbar sein werden“, bringt Bürgermeister Rudi Wendorf das Problem auf den Punkt.

Absage nach einem Jahr und drei Monaten

Im April des vergangenen Jahres stellte er beim Landkreis einen Antrag und forderte eine Tonnage-Begrenzung von 7,5 Tonnen. Lediglich Versorgungsfahrzeuge sollten die Straßen dann noch passieren dürfen. Zwei Monate später begutachteten Mitarbeiter des Landkreises die Situation vor Ort. „Sie waren meiner Meinung, dass es so nicht weitergehen kann“, sagt Wendorf.

Doch dann passierte monatelang gar nichts mehr. Erst in diesem Sommer trudelte nun die Absage in den Briefkasten der Gemeinde. Die Straßenlast sei ausreichend und die 40-Tonner dürfen weiterhin die Straßen in Elmenhorst passieren. „Nach einem Jahr und drei Monaten hat der Landkreis unseren Wunsch eiskalt abgeschmettert.“ Bürgermeister Rudi Wendorf und viele Anwohner sind enttäuscht.

Keine 30 Zone erlaubt

Auch der Wunsch nach Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort wurden abgelehnt. Anwohner beklagten in der Vergangenheit, dass Raser den Ort unsicher machen. Katzen wurden überfahren. Kinder befänden sich in Gefahr.

Doch Geschwindigkeits-Messungen auf den Straßen Elmenhorsts ergaben, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit der Autos bei 52 bis 54 Kilometer pro Stunde beträgt. „Das sei moderat und auch in diesem Fall hatten wir leider das Nachsehen“, bedauert Rudi Wendorf. Es sei für eine Gemeinde schier unmöglich Geschwindkeitsbegrenzungen durchzusetzen, sagt er und wünscht sich manchmal heimlich das alte Kopfsteinpflaster zurück.

Von Carolin Riemer